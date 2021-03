Vložil prijavo, ker želi odgovore o Bandićevi smrti

Perko meni, da okoliščine smrti niso jasne, da se o njih laže, to pa se mu zdi za današnjo družbo nesprejemljivo, saj da gre za popolno izgubo dostojanstva, poroča dnevnik.hr.

Perko, sicer nekoč tudi Bandićev kritik, je prepričan, da "ima kot državljan Zagreba moralno obvezo" vložiti prijavo proti znanim ali neznanim storilcem, saj da ni jasno, kdo so bili akterji dogajanja in kako so bili vključeni v dogajanje. Po njegovem mnenju je treba nujno najti odgovor na vprašanje, ali je bila Bandiću ponujena primerna pomoč, pri čemer je ključna hitrost te pomoči.

Kazensko prijavo je zaenkrat podal proti neznanim storilcem in vsem, ki naj bi bili domnevno ob Bandiću v času smrti – Natalija Prica, Sergija Ivanović in Gzim Redžepi.

Vprašanj o tem, kaj se je dogajalo v noči, ko je umrl Bandić, je sicer vse več, številni menijo, da pojasnila nimajo nobenega smisla, prav tako naj Bandićevi prijatelji ne bi takoj poklicali nujne pomoči, ampak naj bi najprej klicali ravnatelja zagrebškega zavoda za urgentno medicinoŽarka Rašića, ki naj bi potem poklical pomoč in prosil za reševalno vozilo.

Sporno je tudi, kje naj bi Bandić umrl, poročajo hrvaški mediji. Njegovi sodelavci so zatrjevali, da je šlo za hišo Sergija Ivanovića na Vrhovcu, kasneje pa je prišlo na dan, da je bilo reševalno vozilo poslano na naslov stanovanja Natalije Prica v ulici Vidovčica.

V kazenski prijavi naj bi bilo postavljenih več vprašanj – med drugim, koga vse so vpleteni poklicali, preden so poklicali nujno medicinsko pomoč, koliko časa je minilo od trenutka, ko se je Bandićevo zdravstveno stanje močno poslabšalo, pa do prihoda reševalcev, pa tudi, kje je bil Bandić, ko se je njegovo stanje poslabšalo, kdo je bil prvi obveščen o njegovem stanju in kdo mu je nudil prvo pomoč.