Vnovična zmaga Lukašenka v Belorusiji, spopadi med protestniki in policijo

Včeraj so v Belorusiji potekale predsedniške volitve, rezultati vzporednih volitev pa so zmago ponovno pripisali Aleksandru Lukašenku – ta naj bi prejel 79,7 odstotka glasov, njegova izzivalka Svetlana Tihanovska pa 6,8 odstotka.

Nasprotniki dolgoletnega predsednika so vseskozi opozarjali na številne nepravilnosti in poskuse manipulacij, po objavi rezultatov pa naj bi se zgodili tudi spopadi med protestniki na ulicah in policijo. Slednji so uporabili solzivec, šok granate in vodne topove, da bi razgnali množico, ki se je zbrala v centru, tuji mediji pa so poročali tudi o tem, da je policijski kombi v središču Minska zapeljal v protestnike, pridržali pa naj bi 50 ljudi, še 70 drugod po državi.

Nekaj protestnikov je bilo ranjenih, v središče prestolnice pa je prihitelo več reševalnih vozil. Podobni protesti so potekali tudi v mestih Brest in Zhodin. Skozi ves dan so se v državi sicer pojavljale težave z internetom, tako pa se je ustvarjal "informacijski vakuum", so sporočili aktivisti. Spopadi na ulicah so se končali po več urah, oblasti pa so sporočile, da je policija prevzela nadzor nad situacijo.