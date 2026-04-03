Vnuk Fidela Castra spletni vplivnež: 'Večina Kubancev želi kapitalizem'

V času enega od pogostih električnih mrkov na Kubi je vnuk pokojnega Fidela Castra v intervjuju za ameriško televizijo CNN dejal, da ga številni napačno razumejo. "Snemam videoposnetke o napeti, žalostni situaciji. Vsaj poskušam osrečiti ljudi. Nikoli se ne bi norčeval iz situacije, v kateri trpim tudi sam," je povedal. Castrove objave ponujajo redek vpogled v življenje privilegiranih na Kubi. Intervju je potekal v njegovem stanovanju v soseski Havane, kjer večinoma živijo kubanski obveščevalci, ves čas pogovora pa je imel na sebi dizajnerska sončna očala. Med pripovedovanjem, kako težko je življenje na Kubi sredi energetske krize, Sandro Castro srka hladno kubansko pivo Cristal, medtem ko se njegovo moderno stanovanje napaja z baterijskim generatorjem. Medtem ko je večina Kubancev v temi, Castrov vnuk te težave nima.

V svojih objavah na Instagramu se norčuje tudi iz električnih mrkov na Kubi, ki so v zadnjem času skoraj vsakodnevni.

V pogovoru za CNN je sicer zanikal, da je milijonar in zavrnil možnost, da ga družinske vezi ščitijo in mu lajšajo življenje. Je lastnik nočnega kluba na glavni aveniji v Havani, za katerega pravi, da ga je stal "le" 50.000 dolarjev. Znesek, ki je za večino Kubancev, ki mesečno zaslužijo manj kot 20 dolarjev, nepredstavljiv. Na vprašanje, ali njegov priimek prinaša prednosti, odgovarja: "Moje ime je moje ime. Logično, da sem ponosen nanj. Ampak ne vidim te pomoči, o kateri govorite. Sem le še en državljan."

'Večina Kubancev si želi kapitalizem'

Sandro je sicer eden od vnukov Fidela Castra in Dalie Soto del Valle, učiteljice, ki je desetletja živela s kubanskim voditeljem. V zvezi se jima je rodilo pet sinov. Fidel, bodisi da bi zaščitil zasebnost svoje družine bodisi da bi ohranil mističnost revolucionarja, ki je imel čas le za svojo državo, nikoli ni javno razkril svoje družine. Navdih za objave na družbenih omrežjih je Sandro dobil pri svojem očetu Alexisu, ki je nekaj časa na omrežju X redno objavljal spomine na svoje otroštvo, pa tudi prikrite kritike nedavnih gospodarskih ukrepov režima. Leta 2024 je nato sporočil, da se je odločil za "digitalno razstrupljanje" in prenehal z objavljanjem.

Za zdaj ni znakov, da bi se Sandro želel odreči svoji vlogi spletnega vplivneža, čeprav priznava, da ga družina včasih prosi, da odstrani kontroverzne objave, v katerih se norčuje iz izpadov elektrike in pomanjkanja goriva na otoku. "Samo hecam se," zagotavlja, čeprav so provladni blogerji že pozvali k njegovi aretaciji. Priznal je sicer, da so ga varnostni organi nedavno privedli na zaslišanje, a da so ga nato izpustili z opozorilom. V prihodnosti si Fidelov vnuk želi proizvajati lastno pivo in kupiti še več nočnih klubov in avtomobilov, a ga moti birokracija, ki hromi trgovino na Kubi. "Odpreti moramo gospodarstvo, odpraviti birokracijo. Sem revolucionar, ampak revolucionar idej, napredka, sprememb," pravi.

V enem od videov moški z lasuljo upodablja Trumpa, ki obišče Castra in poskuša kupiti Kubo.