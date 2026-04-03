Tujina

Vnuk Fidela Castra spletni vplivnež: 'Večina Kubancev želi kapitalizem'

Havana, 03. 04. 2026 11.38 pred 25 dnevi 3 min branja 57

Avtor:
M.S.
Sandro Castro

Za razliko od svoje skrivnostne družine, ki ceni zasebnost, vnuk pokojnega kubanskega voditelja Fidela Castra odkrito išče pozornost na družbenih omrežjih, kjer objavlja provokativne vsebine in si drzne kritizirati kubansko komunistično oblast. V intervjuju za ameriško televizijo je 33-letni Sandro Castro, ki sicer nima nobene uradne funkcije v kubanski vladi, ocenil, da večina Kubancev želi preiti na kapitalizem. Prepričan je, da bi dogovor z ZDA oživil kubansko gospodarstvo.

V času enega od pogostih električnih mrkov na Kubi je vnuk pokojnega Fidela Castra v intervjuju za ameriško televizijo CNN dejal, da ga številni napačno razumejo. "Snemam videoposnetke o napeti, žalostni situaciji. Vsaj poskušam osrečiti ljudi. Nikoli se ne bi norčeval iz situacije, v kateri trpim tudi sam," je povedal.

Castrove objave ponujajo redek vpogled v življenje privilegiranih na Kubi. Intervju je potekal v njegovem stanovanju v soseski Havane, kjer večinoma živijo kubanski obveščevalci, ves čas pogovora pa je imel na sebi dizajnerska sončna očala.

Med pripovedovanjem, kako težko je življenje na Kubi sredi energetske krize, Sandro Castro srka hladno kubansko pivo Cristal, medtem ko se njegovo moderno stanovanje napaja z baterijskim generatorjem. Medtem ko je večina Kubancev v temi, Castrov vnuk te težave nima.

V svojih objavah na Instagramu se norčuje tudi iz električnih mrkov na Kubi, ki so v zadnjem času skoraj vsakodnevni.
FOTO: Instagram

V pogovoru za CNN je sicer zanikal, da je milijonar in zavrnil možnost, da ga družinske vezi ščitijo in mu lajšajo življenje. Je lastnik nočnega kluba na glavni aveniji v Havani, za katerega pravi, da ga je stal "le" 50.000 dolarjev. Znesek, ki je za večino Kubancev, ki mesečno zaslužijo manj kot 20 dolarjev, nepredstavljiv.

Na vprašanje, ali njegov priimek prinaša prednosti, odgovarja: "Moje ime je moje ime. Logično, da sem ponosen nanj. Ampak ne vidim te pomoči, o kateri govorite. Sem le še en državljan."

'Večina Kubancev si želi kapitalizem'

Sandro je sicer eden od vnukov Fidela Castra in Dalie Soto del Valle, učiteljice, ki je desetletja živela s kubanskim voditeljem. V zvezi se jima je rodilo pet sinov. Fidel, bodisi da bi zaščitil zasebnost svoje družine bodisi da bi ohranil mističnost revolucionarja, ki je imel čas le za svojo državo, nikoli ni javno razkril svoje družine.

Navdih za objave na družbenih omrežjih je Sandro dobil pri svojem očetu Alexisu, ki je nekaj časa na omrežju X redno objavljal spomine na svoje otroštvo, pa tudi prikrite kritike nedavnih gospodarskih ukrepov režima. Leta 2024 je nato sporočil, da se je odločil za "digitalno razstrupljanje" in prenehal z objavljanjem.

Podoba pokojnega Fidela Castra z znanim sloganom "Socialismo o muerte" (Socializem ali smrt).
FOTO: Profimedia

Za zdaj ni znakov, da bi se Sandro želel odreči svoji vlogi spletnega vplivneža, čeprav priznava, da ga družina včasih prosi, da odstrani kontroverzne objave, v katerih se norčuje iz izpadov elektrike in pomanjkanja goriva na otoku. "Samo hecam se," zagotavlja, čeprav so provladni blogerji že pozvali k njegovi aretaciji. Priznal je sicer, da so ga varnostni organi nedavno privedli na zaslišanje, a da so ga nato izpustili z opozorilom.

V prihodnosti si Fidelov vnuk želi proizvajati lastno pivo in kupiti še več nočnih klubov in avtomobilov, a ga moti birokracija, ki hromi trgovino na Kubi. "Odpreti moramo gospodarstvo, odpraviti birokracijo. Sem revolucionar, ampak revolucionar idej, napredka, sprememb," pravi.

V enem od videov moški z lasuljo upodablja Trumpa, ki obišče Castra in poskuša kupiti Kubo.
FOTO: Instagram

Kritičen je do aktualnega predsednika Miguela Diaza-Canela, za katerega pravi, da ne opravlja dobro svojega dela, na vprašanje, ali je revolucija, ki jo je vodil njegov dedek, izboljšala življenje na Kubi, pa ni želel odgovoriti, saj da se je rodil veliko pozneje.

Bolj odkrit pa je glede želje o sodelovanju z ZDA. Meni namreč, da bi lahko dogovor z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom revolucioniral kubansko gospodarstvo.

"Na Kubi je veliko ljudi, ki razmišljajo kapitalistično. Mislim, da večina Kubancev želi biti kapitalistična, ne komunistična. Veliko ljudi tukaj želi uvesti kapitalizem s suverenostjo," je zaključil.

sandro castro fidel castro kuba
KOMENTARJI57

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jutri bolje bo
03. 04. 2026 19.00
Kaj poreče naša Levica... 8.marec se menda seli na Kubo, tam imajo še veliko dela.
Odgovori
+2
3 1
BRABUS1
03. 04. 2026 18.14
Takih mladih med levičarji z polno ritjo in nič dela imamo mi polno.V društvu ljubljanskih kolesarjev je velika večina takih.Edino ne vem,če tam imajo radijatorje in punce vežejo na nje,kot pri nas levičarji.
Odgovori
+0
1 1
iziizi
03. 04. 2026 17.57
Takih priviligirancev v sloveniji je zelo veliko i ki si sami naredijo svoj davek 10%
Odgovori
+1
2 1
25.maj
03. 04. 2026 17.01
LUZER, KI NI NIKOLI DELAL
Odgovori
+2
5 3
tech
03. 04. 2026 16.51
To se oglaša eden, ki bo prisesan na državni denar ali bo sprivatiziral kakšno državno podjetje kot kak parazit.
Odgovori
+4
4 0
Pfolca
03. 04. 2026 16.48
Kot vidim je pijanček in modruje
Odgovori
+4
4 0
Rafael Kramar
03. 04. 2026 16.43
Malo naj še potrpijo. Toliko, da Trump po tavelkem popuca verske blazneže v Iranu, potem so pa takoj na vrsti oni, da jih pomaga odrešiti komunistične zalege, ki jih davi že več, kot pol stoletja!!
Odgovori
+0
5 5
FIRBCA
03. 04. 2026 15.51
Kapitalizem ali Kumunizem ja kumunizem kod bi moral biti je sigurno najboljsi. Kapetelizem demokracija je se vec zbloda od prejsnega komunizma. Pravi kumunizem je zelja vseh drzav saj edino to funkcionira ostalo je za pescico bankirjev ostalo smo stevilke.
Odgovori
-6
1 7
jablan
03. 04. 2026 16.42
Ne komunizem socializem
Odgovori
+0
1 1
Slavko BabIč
03. 04. 2026 15.04
A je trumpelj že zaprl Guantanamo in odpustil zapornike, ki so nezakonito zaprti, vprašujem z Amnesty international?
Odgovori
-2
4 6
Slavko BabIč
03. 04. 2026 15.02
In Guantanamo z oranžnimi plaščki...
Odgovori
+0
4 4
Watch-Man X
03. 04. 2026 14.35
Komunizem in gulagi so edina pot v normalnost.
Odgovori
-5
4 9
Slavko BabIč
03. 04. 2026 15.02
In Guantanamo z oranžnimi plašči...
Odgovori
-5
1 6
Watch-Man X
03. 04. 2026 15.03
V gulag lažje prideš.
Odgovori
+7
7 0
jablan
03. 04. 2026 16.42
Socializem
Odgovori
-3
1 4
vednokontra
03. 04. 2026 14.26
Komunizem je v 100 letih propadel povsod, bil vzrok miljonov smrti, likvidacij in zatiranja, zato je ostal samo v tiraniji Severne Koreje. Ljudje si želijo blaginje in ne revščine in tiranije in so z množičnimi pobegi v kapitalizem to dokazali. Provokatorji, priviligiranci in mesečniki podpirate zavoženo miselnost in smetite po portalih. Vam pa izvoljenci vzamejo-ukradejo 3.5 miljarde vsako leto.
Odgovori
+10
14 4
jablan
03. 04. 2026 16.42
Samo socializem
Odgovori
-1
1 2
mamma mia
03. 04. 2026 14.17
Seveda s polno ritjo ni težko biti kapitalist.Raje imaš dovolj,da zate zastonj delajo.No za 20 dolarjev na mesec.
Odgovori
+4
7 3
Watch-Man X
03. 04. 2026 13.57
Večina kubancev si želi kapitalizem umetna gnojia kemično predelan tobak z 600 addetivi ij strupe. Zdravstvo za plačati. Pa kje vi živite punki?!
Odgovori
+0
9 9
Watch-Man X
03. 04. 2026 13.54
Ne ne želijo si tega. To si on želi ker misli da je bog.
Odgovori
-2
8 10
Emtisunce
03. 04. 2026 13.49
Tegale lenega brezdelneža bo Tumpič postavil za predsednika Kube, a je to !
Odgovori
+7
10 3
vednokontra
03. 04. 2026 13.40
Se pravi ostane Severna Koreja in Slovenija. Komunizem-socijalizem je zabloda in pravljica za ovce, ki jih strižejo in strižejo, pa tega ne opazijo, razen peščice priviligirancev.
Odgovori
+6
11 5
jablan
03. 04. 2026 16.43
Zabloda je kapitalizem zate verjetno ne ker si kapitalist
Odgovori
-1
1 2
Slovenska pomlad
03. 04. 2026 13.20
Kapitalizem je pač zlo!
Odgovori
-9
8 17
Orisei1
03. 04. 2026 13.11
Mladi ne želijo bede in revščine? Kdo bi si mislil😄
Odgovori
+15
16 1
KatiFafi
03. 04. 2026 13.01
Mladi ne želijo bede socializma.
Odgovori
+16
19 3
jablan
03. 04. 2026 16.44
In še večje bede kapitalizma
Odgovori
-3
0 3
