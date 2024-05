Voda 'pogoltnila' steze letališča, nogometno igrišče in cele četrti

Novi in dramatični satelitski posnetki razkrivajo obseg opustošenja, ki so ga povzročile poplave v južni Braziliji. Več sosesk v mestu Porto Alegre je ostalo pod vodo, ceste in polja pa so se spremenili v blatne reke. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 100 ljudi, posledice pa neposredno čuti več kot milijon ljudi v zvezni državi Rio Grande do Sul.