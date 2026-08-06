Voda kot nova tarča kibernetske vojne? ZDA preiskujejo domnevno vlogo Irana

Konec julija je ameriška zvezna država Minnesota sporočila, da je bilo v usklajenem kibernetskem napadu tarča več kot 30 tamkajšnjih vodovodnih sistemov. Kmalu zatem je ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI) opozoril, da so podobne napade zaznali v najmanj sedmih zveznih državah, pri čemer so nekateri povzročili motnje v delovanju vodovodnih sistemov. O napadih so med drugim poročale tudi oblasti v New Jerseyju, Južni Dakoti in Georgii.

Ameriška agencija za kibernetsko varnost in varnost infrastrukture (Cisa) po poročanju ameriških medijev preiskuje možnost, da za napadi stoji Iran, vendar tega uradno ni potrdila. Tudi predsednik Donald Trump odgovornosti ni pripisal Teheranu, temveč je za dogajanje okrivil oblasti Minnesote.

Kljub temu številni strokovnjaki menijo, da je Iran eden najverjetnejših osumljencev. Nekdanji svetovalec ameriškega zunanjega ministrstva za boj proti terorizmu Morgan Wright je za BBC dejal: "Nobena zvezna država ni imuna." Dodal je, da pričakuje, da se bo število prizadetih držav še povečalo.