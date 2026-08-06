Voda kot nova tarča kibernetske vojne? ZDA preiskujejo domnevno vlogo Irana

Konec julija je ameriška zvezna država Minnesota sporočila, da je bilo v usklajenem kibernetskem napadu tarča več kot 30 tamkajšnjih vodovodnih sistemov. Kmalu zatem je ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI) opozoril, da so podobne napade zaznali v najmanj sedmih zveznih državah, pri čemer so nekateri povzročili motnje v delovanju vodovodnih sistemov. O napadih so med drugim poročale tudi oblasti v New Jerseyju, Južni Dakoti in Georgii.
Ameriška agencija za kibernetsko varnost in varnost infrastrukture (Cisa) po poročanju ameriških medijev preiskuje možnost, da za napadi stoji Iran, vendar tega uradno ni potrdila. Tudi predsednik Donald Trump odgovornosti ni pripisal Teheranu, temveč je za dogajanje okrivil oblasti Minnesote.
Kljub temu številni strokovnjaki menijo, da je Iran eden najverjetnejših osumljencev. Nekdanji svetovalec ameriškega zunanjega ministrstva za boj proti terorizmu Morgan Wright je za BBC dejal: "Nobena zvezna država ni imuna." Dodal je, da pričakuje, da se bo število prizadetih držav še povečalo.
Po besedah strokovnjakov ima Iran dolgo zgodovino kibernetskih operacij proti ZDA in Izraelu, pogosto pa naj bi uporabljal skupine, ki delujejo zunaj države, s čimer lahko zanik neposredno odgovornost. Ameriško pravosodno ministrstvo je z Iranom povezalo tudi hekersko skupino Handala, ki je v preteklosti prevzela odgovornost za več napadov na ameriške in izraelske cilje.
Strokovnjaki opozarjajo, da trenutni napadi ne pomenijo neposredne nevarnosti za kakovost pitne vode, lahko pa zmanjšajo zaupanje prebivalcev v delovanje ključne infrastrukture. V najslabšem primeru bi lahko hekerji povzročili nepravilno doziranje kemikalij, prekinili oskrbo z vodo ali poškodovali opremo.
V ZDA deluje približno 152.000 javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo in več kot 16.000 čistilnih naprav za odpadne vode, zato so morebitne ranljivosti velik varnostni izziv. Cisa je upravljavcem med drugim priporočila, naj sisteme čim prej odklopijo z interneta, posodobijo zaščito in zamenjajo gesla, saj številni objekti še vedno uporabljajo zastarelo infrastrukturo in tehnologijo, navaja BBC.
"Poglejte, če želite spraviti narod na kolena, si prizadevate za dve stvari: za moč in za vodo," je razložil Wright.
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