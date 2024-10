Voda odnašala hiše in naplavljala trupla

Obilne padavine, ki so zajele Bosno in Hercegovino, so v petek povzročile obsežne poplave in sprožile plazove, najbolj kritične pa so razmere v Jablanici severno od Mostarja. Pod vodo so naselja Konjic, Kreševo in Fojnica, prizadeta sta tudi Kiseljak in Vareš.

Najhuje je prizadeto območje občine Jablanica, kjer je voda odnašala hiše. Tam so doslej našli trupla 18 ljudi, identificirali so jih 11, še vedno pa ni jasno, koliko je pogrešanih, poroča portal Vijesti.

V Donji Jablanici so porušene številne hiše, ceste in mostovi, odneslo je del železniške proge. Veliko je ugibanj o tem, da je vzrok za plaz, ki je zasul več hiš, kamnolom nad naseljem.