Voda odnašala vozila in poplavila več objektov

Iz province Valonski Brabant poročajo o novih zemeljskih plazovih, v provinci Antwerpen na severu države so zabeležili več pozivov na pomoč zaradi poplavljenih hiš in udarov strele.

Belgijo so hude poplave prizadele že pred več kot tednom dni, ki so po zadnjih podatkih zahtevale 36 smrtnih žrtev, še nekaj ljudi še vedno pogrešajo.

Žrtvam so se te dni poklonili tudi z minuto molka, v Bruslju so se ustavili avtobusi, tramvaji in vlaki podzemne železnice. Pred tem so se po državi oglasile gasilske sirene. Belgijske zastave na uradnih poslopjih so spustili na pol droga. Spustili so tudi evropske zastave na poslopjih institucij Evropske unije, kjer so se žrtvam poklonili tudi z minuto molka.