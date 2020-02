Hude poplave so zajele dele Združenega kraljestva po tem, ko se je v soboto nad Britanskim otočjem zgrnila nevihta Dennis. Na jugu Walesa gasilci rešujejo v poplavah ujete ljudi, vremenoslovci pa so prvič po letu 2015 za območje razglasili rdeče opozorilo, kar pomeni, da so ogrožena tudi življenja. Na Otoku so izdali več kot 300 opozoril zaradi poplav, reke namreč še naprej naraščajo.

55-letna Sarah Bridge iz Herefordshira, kjer so poplavljeni številni domovi, je dejala, da je nevihta Dennis "udarila kot tornado". Tudi v njeni hiši je vode do kolen, kljub temu da imajo nameščena posebna protipoplavna vrata. "Srce me boli. Kuhinja je povsem poplavljena in lahko slišim, kako stvari plavajo v vodi v spodnjem nadstropju," je dejala.

V kraju Crickhowell v Walesu so gasilci ob štirih zjutraj budili prebivalce in jim naročili, da morajo zapustiti domove, ker je reka Usk prestopila bregove. "Vrata naše hiše so se naenkrat odprla in voda je v trenutku poplavila notranjost vse do vrha stopnic, kar nas je naredilo precej živčne," je Jessica opisala trenutke po tem, ko se je družina pripravljala na evakuacijo. "Voda sega precej višje od vhodnih vrat hiše, poplavilo je vse do stropa," je dejala.

Zaradi poplav ovirane cestne in železniške povezave

Reke bi lahko marsikje dosegle rekordne pretoke. Na jugu Walesa je v 24 urah padlo 105 milimetrov dežja. Vremenoslovci so ljudem svetovali, naj se izognejo potovanjem, če je le možno. Sunki vetra so v soboto dosegali hitrost 146 kilometrov na uro.

Tudi danes so odpovedali okoli 170 letov, prizadetih je okoli 25.000 potnikov. Letalski promet je ta vikend ohromljen predvsem na letališčih Edinburgh, Glasgow, Newcastle, Southend, Stansted, Heathrow in Gatwick. Samo EasyJet je ta vikend odpovedal približno 350 letov, med drugim tudi vse sobotne lete v in iz Ljubljane. Danes sicer letov, ki povezujejo slovensko in britansko prestolnico, niso odpovedali.

Še vedno je precej moten tudi železniški promet, predvsem na jugu Walesa ter v delih Anglije in Škotske. Zaradi močnih vetrov in poplav pa so delne ali popolne zapore na številnih cestah v Yorkshiru, Herefordshiru, Derbyshiru, Nottinghamshiru in Gloucestershiru. Za večino države še vedno velja oranžno vremensko opozorilo.

Ob obali Margata je v soboto s tankerja padel moški, njegovo truplo so v nemirnem morju našli šele po sedmih urah iskanja.

Britanska okoljska agencija je sicer že v soboto opozorila, da bi lahko bile poplave tokrat še hujše kot ob nevihti Ciara prejšnji vikend, saj so tla že od takrat prepojena z vodo.