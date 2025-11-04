Svetli način
Tujina

Voda v mestnem bazenu je imela le 10 stopinj Celzija

Kiel, 04. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Lea Marušič
Prebivalci Drelsdorfa na skrajnem severu Nemčije so se odločili stvari vzeti v svoje roke in obnoviti lokalni bazen, zavihali so rokave in pridno obnavljali. A jih je mraz dohitel, tu pa nastopi težava. Da bi pridobili državno sofinanciranje v višini 100.000 evrov, morajo v njem zaplavati še letos, zato so se pogumno odločili, da bo otvoritev kar zdaj novembra. Pa saj ima kopanje v hladni vodi veliko pozitivnih učinkov, pravijo. Voda ima slabih 10 stopinj, zrak pa le stopinjo več.

Kaj storiti, če morate v bazen, v katerem ima sicer voda slabih 10 stopinj, zrak pa le stopinjo več, a če ne zaplavate v njem še v letošnjem letu, niste upravičeni do državnih sredstev v višini 100.000 evrov? Prebivalci Drelsdorfa so jasni. Neustrašno so se podali v mrzlo vodo bazena, ki je po 60 letih doživel prenovo.

"Bazen smo morali ponovno odpreti še letos, sicer ne bi prejeli teh sredstev. In mislim, da nihče od nas ne bi zamudil priložnosti, da ga ponovno preizkusimo," je dejala predsednica Združenja za podporo kopališča Drelsdorf Julia Braatz.

Prebivalci so se odločili, da bazen, ki je bil od leta 2022 zaprt, prenovijo za približno 1,4 milijona evrov. Poleg sofinanciranja in pomoči občine pa so k prenovi prispevali tudi sami in tako prihranili precejšnje stroške. Prinesli so svoje orodje, pripeljali so celo bager. Tako se vse, razen tehnične opreme, betonskih del in ponjave, opravi ročno, pravijo.

Po 2400 urah oziroma devetih mesecih so v njem zdaj lahko končno zaplavali; pa čeprav novembra. "Pravzaprav sem običajno malo strahopetna, ko gre za mraz. Ampak nihče od nas ni hotel zamuditi tega," je priznala Braatzova.

Prebivalci pa dodajajo, da je lep občutek, ko narediš nekaj za skupnost. Obljubljajo, da bo naslednje poletje sledila velika otvoritvena zabava, ko bo temperatura vode seveda tudi dovolj visoka.

bazen Nemčija Drelsdorf
FIRBCA
04. 11. 2025 08.11
bravo se zna pri nas folk kaj prijet za delo no ropotat po gostilnag to je to.
SenecaLucius
04. 11. 2025 08.11
V večjih mestih tega ne bi nikoli izvedli!
