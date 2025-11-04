Voda v mestnem bazenu je imela le 10 stopinj Celzija

Kaj storiti, če morate v bazen, v katerem ima sicer voda slabih 10 stopinj, zrak pa le stopinjo več, a če ne zaplavate v njem še v letošnjem letu, niste upravičeni do državnih sredstev v višini 100.000 evrov? Prebivalci Drelsdorfa so jasni. Neustrašno so se podali v mrzlo vodo bazena, ki je po 60 letih doživel prenovo.

"Bazen smo morali ponovno odpreti še letos, sicer ne bi prejeli teh sredstev. In mislim, da nihče od nas ne bi zamudil priložnosti, da ga ponovno preizkusimo," je dejala predsednica Združenja za podporo kopališča Drelsdorf Julia Braatz.

Prebivalci so se odločili, da bazen, ki je bil od leta 2022 zaprt, prenovijo za približno 1,4 milijona evrov. Poleg sofinanciranja in pomoči občine pa so k prenovi prispevali tudi sami in tako prihranili precejšnje stroške. Prinesli so svoje orodje, pripeljali so celo bager. Tako se vse, razen tehnične opreme, betonskih del in ponjave, opravi ročno, pravijo.

Po 2400 urah oziroma devetih mesecih so v njem zdaj lahko končno zaplavali; pa čeprav novembra. "Pravzaprav sem običajno malo strahopetna, ko gre za mraz. Ampak nihče od nas ni hotel zamuditi tega," je priznala Braatzova.

Prebivalci pa dodajajo, da je lep občutek, ko narediš nekaj za skupnost. Obljubljajo, da bo naslednje poletje sledila velika otvoritvena zabava, ko bo temperatura vode seveda tudi dovolj visoka.