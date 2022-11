Voda zalila ceste, voznike reševali iz ujetih vozil

Neurje, ki se je začelo pozno v petek, so spremljali močni sunki vetra in močno deževje, v soboto pa se je neurje le še okrepilo. Letališče v Valencii so zato za nekaj ur zaprli, je pa nato kmalu spet začelo obratovati. Kot so pojasnili na letališču, so deset letov preusmerili na druga letališča, 28 letov pa so odpovedali. Zaradi nabiranja vode so morali zapreti vzletno-pristajalno stezo, poplavna voda pa je zalila tudi ceste in tako ustavila prometne povezave na območju Valencie.