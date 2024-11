Vode že zdavnaj ni več, a je vzela še eno življenje

Po izredno močnem deževju so številne reke prestopile bregove, celo običajno suha struga se je spremenila v hudournik, poplave pa so zajele številna mesta v regiji Valencia.

Še vedno so vidne posledice poplav, med drugim so ostali kupi avtomobilov, nekatere garaže so še pod vodo. V ponedeljek naj bi se začela dela za odvoz več kot 120.000 vozil, ki so jih poškodovale poplave.