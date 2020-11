Vodilni hongkonški aktivisti priznali krivdo za proteste

Hongkong je bil lani sedem mesecev prizorišče množičnih in pogosto tudi nasilnih protestov, na katerih so milijoni zahtevali svobodne volitve. Oblasti so v odgovor proti številnim protestnikom sprožile kazenske postopke in sprejele zakon o nacionalni varnosti.

Eden vidnih aktivistov, 24-letni Wong, je skupaj z Ivanom Lamom in Agnes Chow obtožen zaradi protesta, ki je lanskega junija potekal pred sedežem policije. Danes je Wong pred sojenjem novinarjem dejal, da bodo nadaljevali boj za demokracijo in da ni čas za predajo. Lam pa je dejal, da ničesar ne obžalujejo. Sprva so se sicer nameravali izreči za nedolžne.

Vsi trije bodo sedaj ostali v priporu do izreka kazni 2. decembra. Kot navaja AFP, to kaže na to, da bodo obsojeni na zaporne kazni. Najvišja kazen, ki jim grozi, je triletni zapor.

Ko so ga peljali s sodišča, je Wong zakričal, naj se ne dajo in da ve, da jim je težje, da ostanejo zunaj. Ob tem je dodal, da čustveno zavrača to, da ga bodo zaprli, da pa se racionalno ne more pritoževati glede na druge. S tem je opozoril na več sto protestnikov, ki so že bili obsojeni.