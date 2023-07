Voditelj BBC naj bi mladoletni osebi plačeval za spolno eksplicitne fotografije

Zgodbo o spornih dejanjih voditelja je prvi razkril britanski tabloid The Sun, za katerega je spregovorila mama žrtve. Kot je pojasnila, je voditelj BBC od njenega otroka prvič zahteval fotografije leta 2020, ko je bil ta star 17 let.

Voditelj naj bi mladoletni osebi tri leta pošiljal denar v zameno za spolno eksplicitne fotografije. Mama žrtve je, kot je povedala za The Sun, videla prilive na bančnih računih, v treh letih pa naj bi njen otrok prejel več kot 35.000 funtov (skoraj 41.000 evrov). Ta je nato denar zapravljal za kokain in razvil hudo odvisnost, kar je družini uničilo življenje. Mama je tudi videla del video klica med voditeljem in njenim otrokom, v katerem prvi sedi v spodnjem perilu na kavču v svoji dnevni sobi in od drugega zahteva "predstavo".

"Vse, kar si želim, je, da ta moški preneha plačevati mojemu otroku za spolno eksplicitne fotografije in preneha financirati njegovo odvisnost od drog," je še povedala mama žrtve, ki je vodstvo BBC o dejanjih njihovega zaposlenega obvestila že 19. maja, voditelja pa je televizijo umaknila z zaslonov šele zdaj.