Voditelj BBC v središču škandala s spornimi fotografijami je Huw Edwards

"Glede na nedavno poročanje o neimenovanem voditelju medijske hiše BBC podajam to izjavo v imenu svojega moža Huwa Edwardsa po petih izjemno težkih dneh za našo družino. To počnem predvsem zaradi skrbi za njegovo duševno zdravje in zaščito najinih otrok," je izjavila Vicky Flind, žena Huwa Edwardsa.

Pojasnila je, da ima njen mož že dlje časa resne težave z duševnim zdravjem, v zadnjih letih pa naj bi se tudi zdravil zaradi hude depresije. "Dogodki v preteklih dneh so zadeve bistveno poslabšali, doživel je še eno resno epizodo in zdaj je na zdravljenju v bolnišnici, kjer bo ostal do nadaljnjega," je nadaljevala Edwardsova žena.

"Ko bo dovolj zdrav, se namerava odzvati na objavljene zgodbe. V teh okoliščinah in glede na Huwovo stanje pa bi prosila za spoštovanje zasebnosti moje družine in vseh, ki so se znašli v teh neprijetnih dogodkih. Vem, da je Huwu zelo žal, da so nedavna ugibanja medijev prizadela toliko njegovih sodelavcev," je še dodala.