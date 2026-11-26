Mjanmar ne bo upošteval vseh zahtev iz zgodovinske razsodbe Meddržavnega sodišča (ICJ), je sporočil voditelj države Min Aung Hlaing . Gre za njegove prve javne izjave po odločitvi sodišča, ki je Mjanmar spoznalo za odgovornega za genocid nad pripadniki muslimanske manjšine Rohingov. Hlaing je ob tem po poročanju BBC-ja poudaril, da bo država ravnala kot odgovorna članica mednarodne skupnosti, vendar ne bo izpolnila zahtev, ki jih ocenjuje kot neprimerne.

Po poročanju državnih medijev je Hlaing na včerajšnjem srečanju dejal, da je izraz genocid resno škodoval ugledu države. Ni pa pojasnil, katere dele razsodbe Mjanmar zavrača.

Primer, ki ga je leta 2019 sprožila Gambija, se nanaša na vojaško operacijo, imenovano "operacija čiščenja", ki jo je mjanmarska vojska leta 2017 izvedla v zvezni državi Rakhine, kjer je živela večina pripadnikov ljudstva Rohingov. Sodišče je ugotovilo, da je bilo med operacijo nasilno ubitih približno 10.000 Rohingov, več kot 700.000 pa jih je moralo pobegniti v sosednji Bangladeš. Po ugotovitvah sodišča je bilo na različne načine tarča nasilja približno 815.000 pripadnikov manjšine.

Razsodbo je podprlo devet od 15 sodnikov. Sodišče je ugotovilo, da je Mjanmar kršil več določb Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida iz leta 1948. Mjanmar je tako postal prva država, za katero je bilo ugotovljeno, da je kršila to konvencijo. Država je obtožbe o genocidu zavračala in trdila, da se je vojska le odzvala na napade oboroženih skupin.