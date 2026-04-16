Voditelja Libanona in Izarela po več desetletjih v pogovore

Washington, 16. 04. 2026 06.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se bodo voditelji Libanona in Izraela predvidoma v četrtek sestali na prvih pogovorih po več desetletjih.

"Poskušam zagotoviti vsaj nekaj miru med Izraelom in Libanonom. Minilo je že dolgo, odkar sta se voditelja nazadnje pogovarjala. Približno 34 let. To se bo zgodilo jutri," je malo po polnoči na svojem družbenem omrežju sporočil ameriški predsednik Donald Trump.

Z zapisom je napovedal pogovore med državama na Bližnjem vzhodu, ki sta že desetletja v sporu in med katerima se šrav toliko časa odvijajo spopadi. Pogovori bi lahko tako po besedah Trumpa stekli že danes.

Njegovo sporočilo je sicer prišlo po prvih diplomatskih pogovorih med državama v začetku tedna, ki so se zgodila po več kot treh desetletjih. Srečanje je bilo namenjeno končanju spopadov med Izraelom in skupino Hezbolah, ki jo podpira Iran, piše BBC.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu sicer trdi, da je njegov narod "pripravljen na vsak scenarij" vojne in da so cilji Izraela še vedno usklajeni s cilji ZDA.

Bela hiša ob tem trdi, da ostajajo ZDA vpletene v "produktivne in tekoče" pogovore z Iranom, ameriška blokada vseh ladij, ki vstopajo v iranska pristanišča ali izstopajo iz njih, pa ostaja v veljavi. Zanikali pa so, da bi Združene države uradno zaprosile ua podaljšanje dvotedenskega sporazuma o prekinitvi ognja z Iranom.

Medtem je v Teheran prispela delegacija iz Pakistana, ki je delovala kot posrednik v pogovorih med ZDA in Iranom, na nadaljnje pogovore z iranskim režimom.

