Voditelji članic Nata začenjajo vrh o vojni v Ukrajini in odzivu nanjo

Voditelji zveze Nato bodo s slavnostno večerjo v Madridu začeli tridnevno zasedanje, v ospredju katerega bo nadaljnja pomoč Ukrajini ter krepitev obrambne in odvračalne drže Nata spričo ruske agresije na to državo. Ob robu se bodo sestali voditelji Turčije, Švedske in Finske, ki se želita pridružiti Natu, a Ankara to blokira.

Premierji in predsedniki 30 članic zavezništva bodo zasedanje v Madridu začeli danes s slavnostno večerjo, ki jo bo gostil španski kralj Felipe VI. Ob robu zasedanja bo generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg gostil tudi srečanje turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, finskega predsednika Saulija Niinistöja in švedske premierke Magdalene Andersson. icon-expand Jens Stoltenberg FOTO: AP Stoltenberg je pred vrhom izrazil upanje, da bodo v Madridu dosegli napredek v pogovorih o prošnjah Švedske in Finske za članstvo v Natu, ki sta se za to odločili po ruski invaziji na Ukrajino. Obravnavo njunih prošenj blokira Turčija, ki jima očita podporo Kurdski delavski stranki (PKK), ki jo Ankara obravnava kot teroristično organizacijo. Vprašanju širitve na Švedsko in Finsko bo sicer namenjeno sredino popoldne, ko se bodo ministrom 30 držav članic pridružili predstavniki partneric, tudi EU. PREBERI ŠE Svetovni voditelji napad na trgovski center v Ukrajini označili za vojni zločin Tudi o nadaljnji pomoči Ukrajini Pred tem bodo v sredo dopoldne voditelji zaveznic razpravljali o nadaljnji pomoči Ukrajini, ki se že več kot štiri mesece sooča z rusko agresijo, krepitvi obrambne in odvračalne drže v luči ruske invazije ter strateškem konceptu zavezništva. Iz Slovenije se bo vrha udeležil premier Robert Golob. Spremljala ga bosta zunanja ministrica Tanja Fajon in obrambni minister Marjan Šarec, ki bosta imela ločena programa.