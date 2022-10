Voditelji držav G7 z Zelenskim o ruskih napadih na Ukrajino

Generalni sekretar Nata Stoltenberg bo medtem danes imel novinarsko konferenco pred zasedanjem obrambnih ministrov članic zavezništva, ki se bodo sestali v sredo in četrtek. V ospredju zasedanja ministrov bo po pričakovanjih ruska agresija na Ukrajino in možnosti nadaljnje pomoči ukrajinski vojski v orožju in vojaški opremi.

Stoltenberg je že po ponedeljkovem pogovoru z ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo ponovno izrazil podporo zavezništva Ukrajini in obsodil "grozljive napade Rusije na civilno infrastrukturo".

Ruski predsednik Vladimir Putin pa bo danes v Sankt Peterburgu gostil vodjo mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafaela Grossija. Slednji je nedavno napovedal, da bo obiskal tako Rusijo kot Ukrajino in poskušal zagotoviti vzpostavitev zaščitenega območja okoli nuklearke v Zaporožju, ki je že dlje časa tarča obstreljevanja.

Začelo se bo tudi dvodnevno neformalno srečanje ministrov članic EU za energijo v Pragi. Ministri bodo govorili predvsem o soočanju unije z energetsko krizo zaradi sankcij na ruski plin in nafto.