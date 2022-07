Voditelji EU bodo dobili 'luksuzni' neprebojni bunker za tajne pogovore

V Bruslju bodo zgradili osem milijonov evrov vreden protivohunski bunker v Bruslju, kjer se bodo lahko tajno sestajali evropski voditelji. Belgijska državna varnostna služba namreč trdi, da obstoječi postopki za odkrivanje prisluškovalnih naprav v prostorih evropskih institucij niso "vodotesni". Glede na načrte bo soba lahko sprejela 100 ljudi, politiki in njihovo spremljevalno osebje pa bodo v njej uživali v kakovostni hrani, vinu in drugih osvežilnih pijačah.

Kot poroča The Times, obstaja namreč bojazen, da Kremelj prisluškuje sestankom, na katerih voditelji EU razpravljajo o sankcijah, ki jih unija uvaja proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, in ukrepih, ki jih namerava sprejeti, da bo ta manj odvisna od ruskega zemeljskega plina. Trenutno se evropski voditelji pred prisluškovanjem skušajo zaščititi tako, da na večerje in srečanja, kjer bodo razpravljali o zaupnih informacijah, ne nosijo mobilnih telefonov. Novi bunker bo nameščen v tako imenovani "kletki," za katero NATO zagotavlja, da odpravlja tveganje "kompromitujočih emanacij". To pomeni, da Rusi, Kitajci in drugi ne bodo mogli prestreči elektromagnetnih in radijskih valov, ki jih ustvarjajo zasloni in mikrofoni na elektronskih napravah in pametnih telefonih.

icon-expand Sejna soba v stavbi Evropskega sveta v Bruslju FOTO: AP

Prostor bo lahko sprejel 100 ljudi - 34 politikov in snemalcev ter protokolarno in tehnično osebje. Poleg tega bo v bunkerju tudi razkošna menza z gostinskim osebjem. Po poročanju novičarskega portala EUObserver bo bunker udoben, politiki in spremno osebje pa bodo uživali v kakovostni hrani, vinu in osvežilnih pijačah. Osebje, ki bo skrbelo za zbornico, bo moralo opraviti varnostni pregled, torej bodo imetniki varnostne prepustnice "EU secret". Ta prepustnica pomeni, da bo osebje izpostavljeno informacijam, ki lahko škodijo interesom Evropske unije, dvignejo mednarodne napetosti in ogrozijo družbeni red. Bunker bodo pred vsakim srečanjem in po njem pregledali, da vanj ni kdo namestil tonske snemalne ali prisluškovalne naprave. Varnostni pregled bodo morali prestati tudi okraski in namizni pribor. Bunker naj bi bil zgrajen do leta 2024, nahajal pa naj bi se nekje znotraj kompleksa Evropskega sveta v Bruslju.

"Obstoječi postopki za odkrivanje prisluškovalnih naprav niso 'vodotesni'" Belgijska državna varnostna služba je za EUObserver povedala, da obstoječi postopki za odkrivanje prisluškovalnih naprav v prostorih evropskih institucij niso "vodotesni". Do podobnih spoznanj so prišli tudi ob izvajanju vaj na sedežu Nata v Monsu v Belgiji. Obveščevalne službe držav članic (Nato) vaje izvajajo v zapuščenih zgradbah v bližini Natovega štaba. Ena skupina ima 24 ur časa, da postavi čim več prisluškovalnih naprav, druga pa 24 ur, da jih čim več najde. Doslej so bili v teh nalogah najboljši Estonci, vendar še nobena skupina ni našla vseh "hroščev", je sporočila belgijska državna varnostna služba.