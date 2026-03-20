Tujina

Voditelji EU Bruselj pozvali k ukrepom za odziv na naraščajoče cene energentov

Bruselj, 20. 03. 2026 06.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Kurilno olje

Voditelji držav članic EU so v četrtek Evropsko komisijo pozvali, naj brez odlašanja predstavi nabor ciljno usmerjenih začasnih ukrepov za naslovitev nedavnih skokov cen fosilnih goriv, ki so posledica vojne na Bližnjem vzhodu. Ob tem so za letos napovedali še niz drugih ukrepov za okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

"Sprejeti moramo takojšnje ukrepe, da bi zaščitili naše državljane in podjetja. Zato bo komisija predstavila niz začasnih in ciljno usmerjenih ukrepov," je spričo naraščajočih cen energentov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu po zasedanju v Bruslju povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

Pri tem bo po njegovih besedah upoštevala specifične okoliščine posameznih držav članic in veliko izpostavljenost določenih energetsko intenzivnih industrijskih sektorjev, da bi preprečili selitve podjetij in ohranili delovna mesta.

Da bodo ukrepi začasni in ciljno usmerjeni, je napovedala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Načrt, ki ga je predstavila voditeljem, po njenih besedah vključuje takojšnjo razbremenitev, kjer je možno, in strukturne spremembe, kjer je treba.

Na področju stroškov energije je napovedala, da bo komisija sprejela še bolj prožna pravila na področju državnih pomoči za podporo energetsko intenzivnim sektorjem. Zanje bodo lahko znižale tudi omrežnino, saj bo komisija predstavila predlog pravne podlage za izboljšanje produktivnosti omrežij. Bruselj bo prav tako predlagal znižanje davčnih stopenj za elektriko.

Napovedala je še določene ukrepe v okviru sistema za trgovanje z izpusti (ETS), namenjene stabilizaciji cen.

Visoke cene energije so po besedah Coste eden največjih izzivov, ki ovirajo konkurenčnost evropskega gospodarstva - osrednje teme današnjega zasedanja voditeljev držav članic unije.

"V trenutnih geopolitičnih okoliščinah je močna Evropa pomembnejša kot kdajkoli prej. Zato vam z veseljem sporočam, da so evropski voditelji danes potrdili agendo Ena Evropa, en trg. Gre za ambiciozen akcijski načrt z jasno določenimi roki za to, kaj moramo storiti do konca leta 2027, večinoma pa že letos," je povedal predsednik Evropskega sveta.

Med ukrepi, ki morajo biti uresničeni do konca letošnjega leta, je naštel medsebojno priznavanje profesionalnih kvalifikacij, ta teden predstavljeni predlog enotnih pravil za ustanavljanje podjetij po celotni EU ter konkretne odločitve za razvoj unije kapitalskih trgov in digitalnega evra.

energetika bruselj

Vrh EU pozval h krepitvi odpornosti članic pred tujim vmešavanjem

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bibaleze
Portal
Ta napaka staršev lahko otroku odvzame veselje do športa
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Dnevni horoskop: Ribe sledijo toku, škorpijoni sprejemajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Ribe sledijo toku, škorpijoni sprejemajo pomembne odločitve
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
vizita
Portal
Sedem let zaman opozarjala na bolečine: šele po porodu odkrili razširjen rak jajčnikov
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Se počutite slabo? Odkrijte, ali je kriva vaša dieta
Se počutite slabo? Odkrijte, ali je kriva vaša dieta
Bi si v obraz vbrizgali spermo lososa ali postrvi? Novi trend pomlajevanja, ki osvaja svet
Bi si v obraz vbrizgali spermo lososa ali postrvi? Novi trend pomlajevanja, ki osvaja svet
cekin
Portal
Finančni izzivi treh znamenj
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Megan Fox: Drzna objava in reakcije na spletu
Filipinski dragulj, o katerem zadnje čase govorijo vsi, a le redki vedo, zakaj
Filipinski dragulj, o katerem zadnje čase govorijo vsi, a le redki vedo, zakaj
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli zataknjene v auspuhu
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli zataknjene v auspuhu
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
