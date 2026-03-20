Voditelji EU Bruselj pozvali k ukrepom za odziv na naraščajoče cene energentov

"Sprejeti moramo takojšnje ukrepe, da bi zaščitili naše državljane in podjetja. Zato bo komisija predstavila niz začasnih in ciljno usmerjenih ukrepov," je spričo naraščajočih cen energentov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu po zasedanju v Bruslju povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
Pri tem bo po njegovih besedah upoštevala specifične okoliščine posameznih držav članic in veliko izpostavljenost določenih energetsko intenzivnih industrijskih sektorjev, da bi preprečili selitve podjetij in ohranili delovna mesta.
Da bodo ukrepi začasni in ciljno usmerjeni, je napovedala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Načrt, ki ga je predstavila voditeljem, po njenih besedah vključuje takojšnjo razbremenitev, kjer je možno, in strukturne spremembe, kjer je treba.
Na področju stroškov energije je napovedala, da bo komisija sprejela še bolj prožna pravila na področju državnih pomoči za podporo energetsko intenzivnim sektorjem. Zanje bodo lahko znižale tudi omrežnino, saj bo komisija predstavila predlog pravne podlage za izboljšanje produktivnosti omrežij. Bruselj bo prav tako predlagal znižanje davčnih stopenj za elektriko.
Napovedala je še določene ukrepe v okviru sistema za trgovanje z izpusti (ETS), namenjene stabilizaciji cen.
Visoke cene energije so po besedah Coste eden največjih izzivov, ki ovirajo konkurenčnost evropskega gospodarstva - osrednje teme današnjega zasedanja voditeljev držav članic unije.
"V trenutnih geopolitičnih okoliščinah je močna Evropa pomembnejša kot kdajkoli prej. Zato vam z veseljem sporočam, da so evropski voditelji danes potrdili agendo Ena Evropa, en trg. Gre za ambiciozen akcijski načrt z jasno določenimi roki za to, kaj moramo storiti do konca leta 2027, večinoma pa že letos," je povedal predsednik Evropskega sveta.
Med ukrepi, ki morajo biti uresničeni do konca letošnjega leta, je naštel medsebojno priznavanje profesionalnih kvalifikacij, ta teden predstavljeni predlog enotnih pravil za ustanavljanje podjetij po celotni EU ter konkretne odločitve za razvoj unije kapitalskih trgov in digitalnega evra.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.