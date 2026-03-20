Voditelji EU Bruselj pozvali k ukrepom za odziv na naraščajoče cene energentov

"Sprejeti moramo takojšnje ukrepe, da bi zaščitili naše državljane in podjetja. Zato bo komisija predstavila niz začasnih in ciljno usmerjenih ukrepov," je spričo naraščajočih cen energentov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu po zasedanju v Bruslju povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

Pri tem bo po njegovih besedah upoštevala specifične okoliščine posameznih držav članic in veliko izpostavljenost določenih energetsko intenzivnih industrijskih sektorjev, da bi preprečili selitve podjetij in ohranili delovna mesta.

Da bodo ukrepi začasni in ciljno usmerjeni, je napovedala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Načrt, ki ga je predstavila voditeljem, po njenih besedah vključuje takojšnjo razbremenitev, kjer je možno, in strukturne spremembe, kjer je treba.