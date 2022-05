EU se z doseženim dogovorom odpoveduje dvema tretjinama nafte iz Rusije

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je kasneje na novinarski konferenci pojasnila, da današnji dogovor pomeni, da bo do konca leta dejansko prekinjenega okoli 90 odstotkov uvoza nafte iz Rusije. Pri tem so upoštevali dve tretjini surove nafte, ki jo države uvažajo po morju. Poleg tega pa sta Nemčija in Poljska napovedali, da se bosta prav tako do konca leta odpovedali nafti, ki jo prejmeta po severnem kraku naftovoda Družba, je povedala.

Ostala bo zgolj še nafta, ki jo Madžarska in Slovaška prejmeta po južnem kraku naftovoda Družba. Gre torej za okoli 10 oziroma 11 odstotkov ruske nafte.

"K temu se bomo vrnili kar se da hitro," je poudarila predsednica komisije. Pri tem je omenila možnost povečanja zmogljivosti Jadranskega naftovoda (Janaf), ki teče prek Hrvaške. Za to bi potrebovali od 45 do 60 dni in tudi nekaj naložb, je po njenih besedah pojasnil hrvaški premier Andrej Plenković. Posodobiti pa bi bilo treba tudi madžarske rafinerije.