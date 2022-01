Voditelji EU na pogrebu v Rimu žalovali za Sassolijem

Voditelji EU in Italije so se udeležili pogreba predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija. Nekdanjemu novinarju in dolgoletnemu poslancu Evropskega parlamenta sta se med drugim poklonila italijanski premier Mario Draghi in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Ursula Von der Leyen je smrt Davida Sassolija označila za žalosten dan za Evropo, medtem ko je Mario Draghi pokojnega opisal kot "globoko proevropskega, simbol uravnoteženosti, človečnosti in velikodušnosti". Pogreba so se udeležili tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednik francoske vlade Jean Castex, njegov španski kolega Pedro Sanchez in odhajajoči italijanski predsednik Sergio Mattarella. Iz Slovenije se je pogreba udeležil predsednik državnega zbora Igor Zorčič. V četrtek so se od njega na Kapitolskem griču, kjer je ležala njegova krsta, poslovili številni državljani in vidni politiki. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Sassolijevo krsto, ki jo je spremljala častna straža, so danes prekrito z modro zastavo Evropske unije prinesli v rimsko baziliko Svete Marije Angelske. Katoliškega bogoslužja se je sicer zaradi epidemioloških omejitev udeležilo približno 300 ljudi, v živo pa je pogrebno slovesnost prenašala tudi italijanska javna televizija RAI, med drugim je bil velik zaslon postavljen pred baziliko. Sassoli je umrl v zgodnjih jutranjih urah v torek v bolnišnici na severu Italije, kamor so ga sprejeli 26. decembra zaradi zapleta pri delovanju imunskega sistema. Mnogi so ga v izrazih sožalja označili kot predanega Evropejca in velikega človeka. Njegov 2,5-letni mandat predsednika Evropskega parlamenta bi se moral izteči ta mesec. Vršilka dolžnosti predsednika parlamenta je zdaj njegova prva podpredsednica Roberta Metsola z Malte.