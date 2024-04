Voditelji EU podprli uvedbo dodatnih sankcij proti Iranu po napadu na Izrael

Kot je po prvem dnevu zasedanja pojasnil predsednik Evropskega sveta Charles Michel , nameravajo sankcionirati podjetja, ki so pomembna za izdelavo dronov in raket. Več bo znanega po odločitvi Sveta EU, je napovedal.

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell je pripravo predloga za razširitev sankcij proti Teheranu, ki trenutno veljajo zaradi dobav brezpilotnih letalnikov Rusiji, napovedal po torkovem neformalnem videokonferenčnem zasedanju ministrov za zunanje zadeve. Sankcije bi lahko veljale še za rakete in pa za dobave orožja iranskim zaveznikom v regiji, je pojasnil Borrell.

Predsedniki vlad in držav EU, med njimi premier Robert Golob, so v sklepih ostro in nedvoumno obsodili sobotni iranski napad na izraelsko ozemlje, s katerim je Teheran odgovoril na domnevno izraelsko uničenje iranskega konzulata v Damasku v Siriji.

Iran in njegove zaveznike v regiji so pozvali, naj ustavijo vse napade. Evropski svet "vse strani poziva k skrajni zadržanosti in naj se vzdržijo vsakršnih dejanj, ki bi lahko povečale napetosti v regiji", so voditelji še zapisali v sklepih.