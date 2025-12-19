Naslovnica
Voyo.si
Tujina

Finančna podpora EU Ukrajini še za dve leti

Bruselj, 19. 12. 2025 06.28 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. STA
Financiranje vojne v Ukrajini

Voditelji držav članic EU so na zasedanju v Bruslju dosegli dogovor o nadaljnji podpori Ukrajini v obliki posojila v višini 90 milijard evrov za naslednji dve leti. O uporabi zamrznjenega ruskega premoženja, za kar si je prizadevalo več članic, se niso zedinili. Po pritisku Francije in Italije pa so se strinjali o zamiku podpisa sporazuma med EU in Mercosurjem na januar.

Vprašanje financiranja 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini za obdobje 2026-27 je bilo v ospredju zadnjega letošnjega vrha EU, pri čemer so imeli voditelji sedemindvajseterice na mizi dva predloga. Eden od teh je predvideval uporabo ruskega premoženja, zadržanega v okviru sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, ki mu je bilo naklonjenih več držav članic.

Po večurni razpravi predsednikom držav in vlad članic EU ni uspelo doseči dogovora o tem, so se pa dogovorili, da bo unija posojilo financirala z zadolževanjem na kapitalskih trgih. Poroštva za posojilo, pri katerem Madžarska, Slovaška in Češka ne želijo sodelovati, bodo tako zagotovljena iz proračuna EU in jih ne bo treba zagotoviti državam članicam.

"Evropska unija bo Ukrajini v prihodnjih dveh letih namenila 90 milijard evrov podpore," je sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa po večurni razpravi na zasedanju voditeljev držav članic EU v Bruslju.
FOTO: Profimedia

"Imamo dogovor," je na družbenem omrežju X po vrhu sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. "Zavezali smo se, izpolnili smo," je še zapisal Costa. Kot je dodatno pojasnil po vrhu, bo Kijev posojilo odplačal šele, ko mu bo Rusija plačala vojno odškodnino. "Unija si pridržuje pravico, da za odplačilo tega posojila uporabi zamrznjena ruska sredstva," je povedal.

Voditelji so hkrati Evropski komisiji naložili, da nadaljuje delo na posojilu Kijevu na podlagi uporabe zamrznjenega ruskega premoženja.

V Bruslju je potekala "dolga razprava" o tem, kako izpolniti zavezo z oktobrskega vrha EU, da bo unija pokrila finančne potrebe Ukrajine za obdobje 2026-27. Viri pri EU so pojasnili, da niso razpravljali le o financiranju posojila z ruskim premoženjem, zamrznjenim v okviru sankcij proti Moskvi, ampak tudi z zadolževanjem EU na kapitalskih trgih. "Po dolgih razpravah je jasno, da bo treba na financiranju posojila z uporabo zamrznjenega ruskega premoženja še delati, saj voditelji potrebujejo več časa za preučitev podrobnosti," je sporočila neimenovana uradnica EU.

Predsednica komisije Ursula von der Leyen, ki je bila sicer bolj naklonjena uporabi premoženja ruske centralne banke, je bila zadovoljna z doseženim. "Dosegli smo dogovor, s katerim lahko pokrijemo finančne potrebe Ukrajine za naslednji dve leti," je dejala po koncu vrha.

'Zmagala je finančna stabilnost'

Uporabi ruskega premoženja je najodločneje nasprotovala Belgija, kjer je shranjenega velika večina od 210 milijard evrov v EU zamrznjenega premoženja Rusije.

"Mislim, da je Ukrajina zmagala ... Evropa je zmagala in zagotovo je zmagala finančna stabilnost," je v odzivu na dogovor povedal belgijski premier Bart De Wever. Dodal je, da je teoretično "pripravljen ponovno razpravljati" o načrtu za uporabo zamrznjenih ruskih sredstev, ob tem pa menil, da novi pogovori januarja "niso realistični".

Da je skupno zadolževanje EU "najbolj realistična in najbolj praktična" rešitev, je prepričan tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Nemški kancler Friedrich Merz, ki se je močno zavzemal za uporabo zamrznjenih ruskih sredstev, pa je dejal, da odločitev o posojilu pošilja jasen signal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, da se vojna ne izplača.

Slovenski premier Robert Golob je bil zadovoljen z rešitvijo. Zamrznjena sredstva ruske centralne banke tako po njegovih besedah ostajajo najmočnejše pogajalsko sredstvo za to, da se v naslednjih dnevih in tednih resno pogovarja o miru v Ukrajini. "Mislim, da je to tudi tisto najbolj pomembno sporočilo. Res si želimo, da v Ukrajini pride čim hitreje do miru, in mislim, da je od danes teh možnosti nekoliko več," je poudaril.

Voditelji članic EU so razpravo o predlogih možnih rešitev za financiranje 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu začeli šele nekaj pred 22. uro, potem ko so praktično cel četrtek potekala pogajanja na tehnični ravni. Po poročanju bruseljskega spletnega portala Politico so voditelji ponoči še vedno razpravljali o srednjeročni začasni rešitvi za financiranje podpore Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer skušal evropske kolege v Bruslju prepričati v uporabo zamrznjenega ruskega premoženja in še pred vrhom dejal, da bo brez pozitivne odločitve za Ukrajino nastal velik problem. Uporabi ruskih sredstev je naklonjen bolj kot drugim možnostim, ker da Rusiji "daje vedeti, da je kriva".

Podpis EU-Mercosur zamaknjen za nekaj tednov

Med temami včerajšnjega zasedanja, ki se je zavleklo do današnjih zgodnjih jutranjih ur, je bilo še spodbujanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Med drugim so voditelji spregovorili o za soboto načrtovanem podpisu trgovinskega sporazuma med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur, ki ga bosta zdaj strani preložili za nekaj tednov. To sta zahtevali predvsem Francija in Italija.

"Dosegli smo preboj, ki bo omogočil uspešno dokončanje sporazuma z Mercosurjem v januarju. Potrebujemo še nekaj tednov za naslovitev določenih vprašanj z državami članicami. Z vsemi partnericami iz Mercosurja smo se strinjali, da nekoliko preložimo podpis," je von der Leyen povedala po zasedanju Evropskega sveta.

Če bo sporazum vključeval varovalke, kar se bo po mnenju premierja Goloba tudi zgodilo, bo njegov podpis podprla tudi Slovenija. Prav tako pa se v primeru ustreznih varovalk v sporazumu slovenskim kmetom ni treba bati nelojalne konkurence, je zagotovil.

Slovenski kmetje se so sicer v četrtek v Bruslju udeležili vseevropskega kmečkega protesta, na katerem je okoli 10.000 kmetov iz vse EU izrazilo nasprotovanje sporazumu z Mercosurjem, zmanjšanju sredstev za kmetijstvo v prihodnjem dolgoročnem proračunu unije in pretiranim administrativnim bremenom.

Na protestih je prišlo tudi do izgredov, saj so nekateri protestniki v bližini Evropskega parlamenta zakurili ogenj in metali krompir proti policiji, ki se je odzvala z vodnimi topovi in solzivcem.

Tudi o načrtih za širjenje EU

Med preostalimi pomembnejšimi temami je bila še širitev unije. Voditelji članic so države, ki si prizadevajo za članstvo, pozvali k nadaljevanju prizadevanja za reforme, zlasti na področju pravne države. Vzporedno mora EU postaviti potrebne notranje temelje in reforme, so še zapisali v sprejetih sklepih ob koncu zasedanja, ki je potekalo dan po sredinem vrhu EU-Zahodni Balkan. Voditelji so v sredo v skupni izjavi, ki se ji Srbija ni pridružila, širitev označili za realno možnost.

