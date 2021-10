Voditelji G20 naj bi potrdili podnebni cilj 1,5 stopinje Celzija

V izjavi, ki jo bodo objavili popoldne po koncu vrha, naj bi pisalo, da je treba cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo ohraniti "na dosegu", so sporočili viri blizu pogajanj.

To je v primerjavi s pariškim podnebnim sporazumom iz leta 2015 precej večja zaveza. Tedaj so se na podnebni konferenci dogovorili, da naj bi države globalno segrevanje omejile na precej pod dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in si prizadevale za njegovo omejitev na 1,5 stopinje. Trenutno zastavljeni prostovoljni nacionalni cilji sicer vodijo proti 2,7 stopinje.

Države G20 so odgovorne za skoraj 80 odstotkov vseh s strani človeka proizvedenih toplogrednih emisij, njihova zaveza pa bo zelo pomembna tudi za uspeh podnebne konference ZN COP26, ki se je začela danes v škotskem Glasgowu.

To je ob začetku današnjega drugega dne vrha skupine G20 v Rimu poudaril tudi italijanski premier Mario Draghi, ki je pozval k visokim ciljem. "Odločitve, ki jih bomo sprejeli danes, bodo neposredno vplivale na uspeh vrha v Glasgowu in tudi na naš boj s podnebno krizo," je povedal.

"Postaviti moramo dolgoročne cilje, ki so v skladu s cilji pariškega sporazuma, in narediti kratkoročne spremembe, da jih bomo dosegli," je še dejal.

Vrh se je sicer začel v soboto, ko so voditelji že potrdili dogovor o uvedbi 15-odstotnega minimalnega davka na globalne korporacije. Veliko pa je bilo govora tudi o boju proti pandemiji covida-19. V italijanski prestolnici zaradi vrha vladajo strogi varnostni ukrepi.