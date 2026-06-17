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Voditelji G7 jasni: povečali bodo pritisk na Rusijo in okrepili sankcije

Évian-les-Bains, 17. 06. 2026 09.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Srečanje voditeljev G7 v Franciji

Voditelji skupine G7, med njimi tudi ameriški predsednik Donald Trump, so podprli okrepitev vojaške podpore Ukrajini in strožje sankcije proti Rusiji. Sporočili so še, da se "zavezujejo povečati pritisk na rusko vojno gospodarstvo ter okrepiti sankcije, vključno s tistimi, ki zadevajo sektor nafte in sektor plina".

"Menimo, da je to pravi trenutek za uvedbo dodatnih ukrepov, saj je predsednik Trump dosegel dogovor, ki ga podpiramo in ki omogoča ponovno odprtje Hormuške ožine," piše v skupni izjavi.

Voditelji, ki se v Évian-les-Bainsu srečujejo na tridnevnem vrhu G7, so se prav tako zavezali, da bodo "povečali dobavo zmogljivosti zračne obrambe, dodatnih sistemov in prestreznikov ter orožja dolgega dosega za Ukrajino ter razmislili o tem, da bi Ukrajini omogočili razširitev licenc za vojaško proizvodnjo v korist Kijeva, ki nujno potrebuje ameriške protibalistične raketne sisteme Patriot".

Srečanje voditeljev G7 v Franciji
Srečanje voditeljev G7 v Franciji
FOTO: AP

Trump je namignil tudi, da bi bil pripravljen znova uvesti sankcije proti ruski nafti, ki jih je Washington pred tem začasno ustavil, poroča Euronews. Evropska unija je proti Rusiji že sprejela 21 svežnjev sankcij, zadnjega v začetku tega meseca, ki med drugim cilja na rusko prodajo nafte in tako imenovano "senčno floto".

Evropa je glavna podpornica Ukrajine. Po najnovejših ocenah je od začetka obsežne ruske invazije leta 2022 zagotovila približno 200 milijard evrov celotne vojaške in finančne pomoči, dodatno pa naj bi ta mesec začelo pritekati še 90 milijard evrov posojila. ZDA so prispevale približno 115 milijard evrov celotne podpore.

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