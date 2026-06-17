Voditelji G7 jasni: povečali bodo pritisk na Rusijo in okrepili sankcije

"Menimo, da je to pravi trenutek za uvedbo dodatnih ukrepov, saj je predsednik Trump dosegel dogovor, ki ga podpiramo in ki omogoča ponovno odprtje Hormuške ožine," piše v skupni izjavi.

Voditelji, ki se v Évian-les-Bainsu srečujejo na tridnevnem vrhu G7, so se prav tako zavezali, da bodo "povečali dobavo zmogljivosti zračne obrambe, dodatnih sistemov in prestreznikov ter orožja dolgega dosega za Ukrajino ter razmislili o tem, da bi Ukrajini omogočili razširitev licenc za vojaško proizvodnjo v korist Kijeva, ki nujno potrebuje ameriške protibalistične raketne sisteme Patriot".