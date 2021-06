Voditelji držav G7 naj bi pozvali k novi preiskavi izvora koronavirusa

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta pred vrhom skupine G7 v Cornwallu odločno podprla preiskavo izvora novega koronavirusa. Zatrdila sta, da bo unija podprla vsa prizadevanja za to, da se izve resnica o začetku pandemije.

Širši konsenz med znastveniki sicer ostaja, da je virus najverjetneje preskočil iz živali na človeka. V začetku letošnjega leta pa je skupina Svetovne zdravstvene organizacije en mesec v Vuhanu preiskovala izvor virusa in ugotovila, da je virus najverjetneje poskočil z netopirjev na ljudi. Kot so dejali, je uhajanje iz laboratorija "zelo malo verjetno". WHO je dejala, da tudi nima dostopa do vseh potrebnih informacij. Zaradi pomanjkanja informacij so bili nekateri strokovnjaki previdni pri ugotovitvah in zahtevajo več preiskav izvora virusa, vključno z možnostjo, da je v resnici prišel iz laboratorija.

Kitajska sicer dosledno zanika, da je koronavirus pobegnil iz laboratorija. Laboratorij pa tudi ni objavil surovih podatkov ali zapisov o svojem delu s koronavirusi pri netopirjih.