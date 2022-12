Voditelji Med9 o energetski varnosti in omejitvah cen plina

Vrha so se udeležili voditelji Španije, Francije, Portugalske, Italije, Malte, Cipra, Hrvaške, Grčije in Slovenije, nanj pa sta bila vabljena tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Voditelji so imeli na dnevnem redu predvsem razpravo o razmerah v Ukrajini in z njimi povezanem vprašanju strateške avtonomije EU s poudarkom na energetiki. Kot so se strinjali, je treba nujno zmanjšati odvisnost od nezanesljivih partnerjev in so prizadevati za strateško avtonomijo EU. Gostitelj, španski premier Pedro Sanchez, je po vrhu poudaril, da je njegovi državi "solidarnost pri vprašanju plina posebej pomembna" ter da je vprašanje zgornje cene plina nujno treba rešiti. "Putin uporablja energetsko izsiljevanje. Pripravljeni smo se na to odzvati," je dejal in dodal, da si bodo v EU prizadevali za "dinamično in učinkovito omejitev cene plina".