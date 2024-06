Voditelji na vrhu G7 podprli ameriški predlog za premirje v Gazi

Ameriški predlog za premirje je podprl Varnostni svet ZN, zdaj pa je pomembno, da ga vse vpletene strani uresničijo, je na vrhu G7 povedal nemški kancler Olaf Scholz. "Zato pozivamo zlasti Hamas, naj da potrebno soglasje, da bo to zdaj lahko delovalo," je poudaril.

Podporo predlogu za premirje sta izrazili tudi gostiteljica vrha, italijanska premierka Giorgia Meloni, in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "Trifazni načrt predsednika Bidna si zasluži našo polno podporo," je dejala von der Leynova in poudarila potrebo po takojšnji prekinitvi ognja, izpustitvi talcev in dokončnem koncu bližnjevzhodne krize.

"Pripravljeni smo odigrati svojo vlogo s hitrimi in učinkovitimi ukrepi za obnovo in rekonstrukcijo, ki bodo pripeljali do rešitve v obliki dveh držav," je dodala.

Konec maja je ameriški predsednik predstavil načrt za prekinitev ognja v Gazi v treh fazah, ki ga je predstavil kot izraelskega.