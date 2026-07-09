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Voditelji Nata od Erdogana prejeli darilo: revolver in naboje

Ankara, 09. 07. 2026 10.39 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
STA
Voditelji članic Nata na večerji pri Erdoganu

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je voditeljem na vrhu zveze Nato v Ankari podaril pištole oziroma revolverje z vgraviranimi njihovimi imeni in prave naboje, poročajo tuje tiskovne agencije. Darilu je priložil dokument, s katerim je odpravil izvozne omejitve in obdarovancem omogočil, da darilo odnesejo domov.

Nemški kancler Friedrich Merz naj bi podarjeni revolver predal nemškemu veleposlaništvu v Turčiji, ki bo izvedlo postopek za njegov zakonit uvoz v Nemčijo in uvrstitev v zbirko državniških daril, poroča nemška tiskovna agencije dpa.

Pištolo s strelivom in kompletom za čiščenje sta prejela tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, sta za medij Politico potrdila dva uradnika EU.

Voditelji na vrhu Nata v Ankari
Voditelji na vrhu Nata v Ankari
FOTO: AP

Po besedah neimenovanega uradnika Evropskega sveta je varnostna ekipa Coste orožje prevzela za pregled. "Sledili bomo belgijskim postopkom, da ga bomo pripeljali v Belgijo, nato ga bomo shranili v skladu z varnostnimi zahtevami, ki jih nalaga Generalni sekretariat Sveta," je pojasnil.

Medtem ostaja nejasno, kaj bo s svojim darilo storila von der Leyen. Po pisanju Politica sta svoji pištoli v Turčiji pustila odhajajoči britanski premier Keir Starmer in njegov nizozemski kolega Rob Jetten. Pištoli obeh voditeljev naj bi tam razorožili oziroma onesposobili, preden ju bodo prepeljali v njuni domovini.

STA je kabinetu predsednika vlade poslala vprašanji, ali je orožje v dar prejel tudi premier Janez Janša in kakšen je postopek za njegov prenos v Slovenijo.

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KOMENTARJI13

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dober dan
09. 07. 2026 11.45
Kaj so pa dobile ženske?
Odgovori
0 0
Dolgočasnež
09. 07. 2026 11.45
hudo darilo....
Odgovori
0 0
Mens sana
09. 07. 2026 11.45
...........sedaj lahko končno obračunajo med seboj in rešijo vse spore, naš kruhoborec pa bo najbrž po običaju orožje prodal.......................
Odgovori
0 0
a res1
09. 07. 2026 11.41
Kdo je pa drimsu kupil magnum oz. podaril? Ali ima orožni list?
Odgovori
+1
1 0
progresivnidaveknastanovanja
09. 07. 2026 11.40
glede na to da je vse več neuravnovešenih na vodilnih pozicijah, političnih in gospodarskih, ki jih je pripravljena braniti vojska in policija, me zanima kdaj se bo vsem državljanom začelo podeljevati orožje, da se dalo zadevo umiriti?
Odgovori
+1
1 0
yss
09. 07. 2026 11.28
Men's club.!!
Odgovori
+0
1 1
Arzen
09. 07. 2026 11.27
Jansa ima orozni list s katerim lahko brez dodatnih pregledov nosi orozje po celem svetu.
Odgovori
+5
6 1
Ana Konda
09. 07. 2026 11.26
Lepo darilo.
Odgovori
-3
4 7
Ali63
09. 07. 2026 11.44
Predvsem zgovorno!
Odgovori
0 0
kunccix
09. 07. 2026 11.24
Lahko bi vsak nasebi poizkusil, če delajo
Odgovori
+8
11 3
SAF1
09. 07. 2026 11.18
A ni Trump reku da noče več biti v Natu? Lol kako Meloni stoji stran od luzerja/izdajalca Makarona.
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+1
4 3
YouRangMyLord
09. 07. 2026 11.18
Tkole se delajo norca iz našega davkoplačevalskega denarja, ki nam ga otamanijo iz žepov. Ta otomanec je pa tudi hudo nevaren svetu, ni daleč tudi on od dementnih in kognitivnih napačnih odločitev.
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+4
6 2
travc
09. 07. 2026 11.13
Najraje bi videl da jih sprobajo na sebi.
Odgovori
+5
9 4
Wolfman
09. 07. 2026 11.00
Samo še na gumb mora pritisniti!
Odgovori
+1
3 2
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