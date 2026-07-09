Voditelji Nata od Erdogana prejeli darilo: revolver in naboje

Pištolo s strelivom in kompletom za čiščenje sta prejela tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa , sta za medij Politico potrdila dva uradnika EU.

Nemški kancler Friedrich Merz naj bi podarjeni revolver predal nemškemu veleposlaništvu v Turčiji, ki bo izvedlo postopek za njegov zakonit uvoz v Nemčijo in uvrstitev v zbirko državniških daril, poroča nemška tiskovna agencije dpa.

Po besedah neimenovanega uradnika Evropskega sveta je varnostna ekipa Coste orožje prevzela za pregled. "Sledili bomo belgijskim postopkom, da ga bomo pripeljali v Belgijo, nato ga bomo shranili v skladu z varnostnimi zahtevami, ki jih nalaga Generalni sekretariat Sveta," je pojasnil.

Medtem ostaja nejasno, kaj bo s svojim darilo storila von der Leyen. Po pisanju Politica sta svoji pištoli v Turčiji pustila odhajajoči britanski premier Keir Starmer in njegov nizozemski kolega Rob Jetten. Pištoli obeh voditeljev naj bi tam razorožili oziroma onesposobili, preden ju bodo prepeljali v njuni domovini.

STA je kabinetu predsednika vlade poslala vprašanji, ali je orožje v dar prejel tudi premier Janez Janša in kakšen je postopek za njegov prenos v Slovenijo.