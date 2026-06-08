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Voditelji treh največjih evropskih sil podprli predlog Zelenskega

London, 08. 06. 2026 09.40 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Nemški kancler Friedrich Merz, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, britanski premier Keir Starmer in francoski predsednik Emmanuel Macron

Voditelji Velike Britanije, Nemčije in Francije podpirajo predlog za pogovore med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Gre za poziv Zelenskega, ki je Putinu napisal pismo in ga pozval k pogovorom. A ruski predsednik je to zavrnil.

V skupni izjavi so britanski premier Keir Starmer, nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron pozdravili poziv Zelenskega h koncu vojne ter predlog za neposreden dialog med Ukrajino in Rusijo ob aktivnem sodelovanju Združenih držav Amerike in Evrope.

Nemški kancler Friedrich Merz, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, britanski premier Keir Starmer in francoski predsednik Emmanuel Macron
Nemški kancler Friedrich Merz, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, britanski premier Keir Starmer in francoski predsednik Emmanuel Macron
FOTO: AP

Trem voditeljem, ki vodijo neformalno varnostno zavezništvo E3 in predstavljajo tudi enega glavnih virov podpore Ukrajini, se je na Downing Streetu pridružil tudi Zelenski, ki je Starmerja opozoril, da Ukrajina potrebuje več raket za sisteme zračne obrambe.

Evropski voditelji in Zelenski so predstavili pogoje, ki bi morali biti izpolnjeni za dosego "pravičnega in trajnega miru", pri čemer bi bil prvi korak takojšnje in popolno premirje.

Po njihovem mnenju bi morala biti trenutna bojna črta izhodišče za pogajanja. Ukrajina bi morala dobiti pravno zavezujoča varnostna jamstva, vključno z namestitvijo večnacionalnih sil. Rusko premoženje bi ostalo zamrznjeno, dokler Rusija Ukrajini ne bi povrnila škode, povzročene z vojno. Zaščiteni morajo biti tudi evropski varnostni interesi.

Pismo Putinu

Na Putina je naslovil pismo, v katerem ga je pozval k pogovorom o končanju krvave vojne, ki zdaj traja že peto leto. A naletel je na zavrnitev. V pismu je Zelenski napisal, da so se Rusi naveličali ukrajinskih raketnih napadov, visoke inflacije ter pomanjkanja goriva in da so pripravljeni na mir. Dodal je tudi, da bi bilo ob dejstvu, da so ZDA trenutno osredotočene na konflikt v Iranu, "napačno čakati, da se vojna v Evropi ponovno znajde v središču njihove pozornosti".

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Putin je odgovoril, da ta ponudba ni delovala iskreno in da trenutno ne vidi smisla v srečanju. Prepričan je, da je potreben dolgoročen dogovor, piše Reuters.

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