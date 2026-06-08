Voditelji treh največjih evropskih sil podprli predlog Zelenskega

V skupni izjavi so britanski premier Keir Starmer , nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron pozdravili poziv Zelenskega h koncu vojne ter predlog za neposreden dialog med Ukrajino in Rusijo ob aktivnem sodelovanju Združenih držav Amerike in Evrope.

Trem voditeljem, ki vodijo neformalno varnostno zavezništvo E3 in predstavljajo tudi enega glavnih virov podpore Ukrajini, se je na Downing Streetu pridružil tudi Zelenski, ki je Starmerja opozoril, da Ukrajina potrebuje več raket za sisteme zračne obrambe.

Evropski voditelji in Zelenski so predstavili pogoje, ki bi morali biti izpolnjeni za dosego "pravičnega in trajnega miru", pri čemer bi bil prvi korak takojšnje in popolno premirje.

Po njihovem mnenju bi morala biti trenutna bojna črta izhodišče za pogajanja. Ukrajina bi morala dobiti pravno zavezujoča varnostna jamstva, vključno z namestitvijo večnacionalnih sil. Rusko premoženje bi ostalo zamrznjeno, dokler Rusija Ukrajini ne bi povrnila škode, povzročene z vojno. Zaščiteni morajo biti tudi evropski varnostni interesi.