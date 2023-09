Voditelji v New Yorku: reforma ali razpad, ker 'svet razpada po šivih'

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob začetku splošne razprave svetovnih voditeljev na 78. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov posvaril, da je svet vse bolj razdeljen, zaradi česar ne bo mogoče reševati problemov, ki zadevajo vse. Dejal je, da se povečujejo razlike med gospodarskimi in vojaškimi silami, med vzhodom in zahodom ter med bogatimi in državami v razvoju. Ameriški predsednik Joe Biden je na razpravi zagotovil, da si ZDA ne želijo spora s Kitajsko: "Prizadevamo si odgovorno upravljati tekmovanje med državama, da ne bi preraslo v konflikt."

Brez reform, med drugim reforme Varnostnega sveta kot najpomembnejšega organa ZN, po besedah Antonia Guterresa problemov ne bo mogoče učinkovito reševati. "Reforma ali razpad, ker svet razpada po šivih," je dejal Guterres in pozval k sprejemanju odločitev s kompromisi. Generalni sekretar ZN je v svojem nagovoru omenil tudi vojno v Ukrajini in opozoril, da do vojn pride, ko države ne spoštujejo načel Ustanovne listine ZN. "Vojna, ki se je začela v nasprotju z Ustanovno listino ZN in mednarodnim pravom, je povzročila vrsto grozot: uničena življenja, kršene človekove pravice, travmatizirane otroke, uničene upe in sanje," je dejal Guterres in dodal, da je posledice vojne čutiti po vsem svetu.

icon-expand Antonio Guterres. FOTO: AP

"Svet potrebuje ukrajinsko žito in ruska gnojila," je dejal in pozval k obnovitvi črnomorske pobude za žito ter na splošno k nadaljevanju prizadevanj za pravičen mir v skladu z Ustanovno listino ZN. Splošne razprave se udeležuje tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, več držav svetovnega juga pa je nezadovoljnih, ker menijo, da bo to odvzelo pozornost težavam, s katerimi se soočajo same. Vendar pa jim zahodne podpornice Ukrajine zagotavljajo, da niso pozabile nanje.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP

Biden ni govoril zgolj o Ukrajini Joe Biden, predsednik ZDA, države gostiteljice zasedanja generalne skupščine, je uresničil napovedi, da ne bo govoril zgolj o vojni v Ukrajini, ki po mnenju številnih držav v razvoju jemlje pozornost drugim ključnim vprašanjem sodobnega in zelo razdeljenega sveta. Prav tako je zadovoljil tiste, ki so čakali na to, da bo ponovil svojo naklonjenost reformi Varnostnega sveta ZN, čeprav ni omenjal podrobnosti o tem, kakšno reformo podpira. Predstavil je tudi pobude svoje vlade za soočanje s svetovnimi izzivi, pri čemer je poudaril, da jih lahko države rešujejo le skupaj in s pomočjo sodelovanja. Biden je sicer edini od voditeljev petih stalnih članic Varnostnega sveta, ki je letos prisoten na splošni razpravi. ZDA so poleg Rusije, Kitajske, Velike Britanije in Francije ena od stalnih članic tega najpomembnejšega organa ZN, ki imajo pravico do veta. Slednjo je Rusija že večkrat izkoristila za blokado ukrepov glede vojne v Ukrajini, ki jo je sprožila februarja lani.

icon-expand Joe Biden FOTO: AP

"Če bomo dopustili kršenje temeljnih načel, ugajali agresorju in dovolili delitev Ukrajine, nobena članica ZN ne more biti prepričana o svoji neodvisnosti in varnosti," je dejal Biden in poudaril, da je Rusija edina, ki stoji na poti miru v Ukrajini. "ZDA si prizadevamo za bolj varen, napreden in enakopraven svet za vse ljudi, ker vemo, da je naša prihodnost povezana z vašo. Nobena država se danes ne more sama spopasti s sodobnimi izzivi," je poudaril Biden. "Rekordni vročinski valovi v ZDA in na Kitajskem, požari v Severni Ameriki in južni Evropi, tragične poplave v Libiji. Vse skupaj nam pripoveduje zgodbo o tem, kaj nas čaka, če ne zmanjšamo odvisnosti od fosilnih goriv in ne začnemo varovati sveta pred podnebnimi spremembami," je dejal Biden. Povedal je še, da si ZDA prizadevajo, da bi bile mednarodne organizacije bolj odzivne, učinkovite in raznolike. To po njegovih besedah vključuje reforme v Svetovni banki, Mednarodnem denarnem skladu in Svetovni trgovinski organizaciji. Poudaril je tudi, da si ZDA ne želijo spora s Kitajsko. "Prizadevamo si odgovorno upravljati tekmovanje med državama, da ne bi preraslo v konflikt. S Kitajsko smo pripravljeni sodelovati pri vprašanjih, pri katerih je napredek odvisen od naših skupnih prizadevanj," je dejal. V luči nedavnih državnih udarov v Afriki pa je Biden ponovil, da želi braniti demokracijo, ki je najboljše sredstvo za reševanje izzivov sveta. "Ne bomo se umaknili od vrednot, zaradi katerih smo močni," je dejal in dodal, da ZDA stojijo ob strani Afriški uniji (AU) in Skupnosti zahodnoafriških držav (Ecowas). Varnostni svet je pozval še, naj odobri misijo varnostne podpore za Haiti pod vodstvom Kenije. Prebivalce najrevnejše države sveta namreč terorizirajo ulične tolpe, Kenija pa je julija sporočila, da je pripravljena voditi mednarodno intervencijo za pomoč haitijski policiji.

icon-expand 78. zasedanje Generalne skupščine ZN FOTO: AP