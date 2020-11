Voditeljica Hongkonga: Zaradi ameriških sankcij doma hranim na kupe gotovine

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je v intervjuju za lokalni angleško govoreči televizijski kanal HKIBC spregovorila o ameriških sankcijah, ki so poleg nje doletele še 14 visokih mestnih uradnikov. ZDA je proti Hongkongu uvedla sankcije kot odgovor na zatiranje svobode govora in političnih svoboščin.

A Lamova s tem ne želi nikogar odvrniti od opravljanja javnih funkcij. "Biti tako neupravičeno sankcionirana s strani ameriške vlade mi je v resnici v čast," je še dodala.

Voditeljica Hongkonga sicer za svoje delo letno prejema 672.000 ameriških dolarjev, kar je okoli 561.000 evrov. S tem je ena najbolje plačanih svetovnih voditeljev. Njene pripombe so zato sprožile javno razpravo. Uporabniki družbenih omrežij so objavili fotografije svojih hranilnikov kovancev in jih primerjali z bogastvom Lamove.

Drugi pa so se spraševali, kako hongkonške oblasti njeno plačo v gotovini varno pripeljejo do njenega prebivališča.