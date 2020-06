Vodja angleške cerkve: prikazovanje Jezusa kot belopoltega bi morali premisliti

Ko je gostoval na Radiu 4 angleškega BBC , je canterburški nadškof in vodja anglikanske cerkve Justin Welby dejal, da bi morale cerkve Zahoda znova premisliti način prikazovanja Jezusa kot belopoltega moškega, še posebej v luči protestov po smrti Georgea Floyda v ZDA, ki so se razširili po svetu.

Ker so po svetu, tudi v Veliki Britaniji, začeli odstranjevati spomenike, ki so povezani s sužnjelastništvom in imperializmom, je dejal, da bodo znova preučili tudi kipe v canterburški katedrali. "Pogledali bomo, zakaj so tam in če morajo biti tam,"je dejal. Tovrstno odstranjevanje spomenikov je ljudi razdelilo na dva pola – nekateri to označujejo za brisanje zgodovine, drugi pa za boj proti sistemskemu rasizmu.