Voznik tovornjaka se je opravičil za železniško nesrečo v Tajvanu

Tovornjak, ki je v petek povzročil najhujšo železniško nesrečo v Tajvanu v zadnjih desetletjih, je bil parkiran na nasipu nad železniško progo, vendar je kasneje zdrsnil po njem in pristal na železniških tirih. 49-letni Lee Yi-hsiang,voznik tovornjaka in operater delovne ploščadi, se je zaradi nesreče opravičil in izrazil iskreno obžalovanje, poroča BBC.

Sonda preučuje, ali morda Lee ni namestil zasilne zavore oz. ali je v njegovem vozilu prišlo do mehanske okvare. Konec tedna so voznika tovornjaka že zaslišali tožilci in ga nato izpustili na podlagi varščine, v nedeljo pa so mu ponovno odvzeli prostost, saj je imel v preteklosti že težave z zakonom, poročajo tajvanski mediji. Lee je dejal, da bo s preiskovalci nesreče sodeloval in da bo tudi prevzel odgovornost.