Vodja Hamasa: Nevihta al-Aqsa sledi protestom v Palestini in nenehnim racijam

Po burnem jutru, kjer je nad južno izraelsko ozemlje vstopilo več palestinskih oboroženih skupin, iz Gaze pa priletelo okoli 7000 raket, je Izrael razglasil vojno stanje. Razmere pa so se zaostrile že prejšnji teden ko so izraelske sile med nedavnimi nemiri streljale na množico protestnikov.

Zdravniki na območju Gaze so poročali, da so oskrbeli množico protestnikov, ki so jih izraelske sile med nedavnimi nemiri na nestabilni meji blokirane palestinske enklave namerno streljale v gležnje. Od sredine septembra, ko so se začele demonstracije skupin mladih moških, ki so nekateri metali kamenje in molotovke, je bila ubita najmanj ena oseba, več deset pa jih je bilo ranjenih, poroča Guardian. Protesti so bili navidezno organizirani kot odziv na povečano število obiskov judovskih skupin v občutljivem jeruzalemskem kompleksu al Aksa, nenehne racije Izraelskih obrambnih sil (IDF) proti oboroženim palestinskim celicam na okupiranem Zahodnem bregu in gospodarsko stisko, ki jo povzroča izraelsko obleganje Gaze, ki traja že 16. leto.

Sedem ljudi, ki so bili sprejeti v bolnišnico al-Awda v mestu Beit Lahia na severu države, se še vedno zdravi zaradi strelnih ran na gležnju, ki jih je po besedah Dr. Jeana Pierra, vodje zdravstvene dejavnosti v Gazi pri organizaciji Zdravniki brez meja (MSF), izjemno težko zdraviti. "To je veliko težje zdraviti kot kateri koli drug del noge, saj gre za sklep," je dejal. "To lahko počneta le dva zdravnika v Gazi, ki nimata mikroskopske opreme, potrebne za zapletene žilne popravke." Do stopnjevanja razmer prihaja v kritičnem času za premierja Benjamina Netanjahuja

Do stopnjevanja prihaja v občutljivem času za njegovo skrajno desno vlado, saj so se protesti proti vladnemu načrtu za prenovo sodstva, ki močno razdvaja, razširili celo v vrstah vojske, navaja AP. Na stotine vojakov v vojaških rezervah se je namreč zaradi sprememb v pravosodju odpovedalo usposabljanju, kar vzbuja strahove glede posledic za operativno pripravljenost izraelskih oboroženih sil. Operacija, ki se je zgodila na glavni judovski praznik Simchat Tora, je Izrael presenetila in ga spomnila na vojno iz leta 1973, ko so sovražniki Izraela nepričakovano napadli na Jom Kipur. Kot navaja BBC, je to velikanski obveščevalni neuspeh Izraela. Država ima sicer eno najobsežnejših in najbolj izpopolnjenih obveščevalnih mrež na Bližnjem vzhodu, tako domačih kot zunanjih. Obveščevalce imajo v militantnih skupinah, ne le na palestinskih ozemljih, temveč tudi v Libanonu, Siriji in drugod. A danes, ob koncu judovskega praznika, se zdi, da so močno zatajili, navaja BBC. Hamasu je uspelo načrtovati in izvesti skrbno usklajen napad na Izrael v popolni tajnosti. Da se bo Izrael odzval z veliko silo, je samoumevno, piše BBC. Toda Izraelci se bodo zdaj spraševali, zakaj njihovi obveščevalci tega niso predvideli in ustrezno opozorili države. "Hamas naredil veliko napako" Obrambni minister Yoav Gallant je po seji varnostnega kabineta na sedežu izraelske vojske v Tel Avivu opozoril, da je Hamas "naredil veliko napako", ko je v nepričakovanem jutranjem napadu na južni in osrednji Izrael izstrelil več raket. V enem najresnejših zaostrovanj v zadnjih letih med Izraelom in militantno skupino, ki vlada v Gazi, so oboroženci Hamasa na več mestih prečkali mejno ograjo in prodrli v izraelske skupnosti. "Izraelske obrambne sile bodo branile izraelske civiliste, teroristična organizacija Hamas pa bo za svoja dejanja plačala visoko ceno," je dejal. Urad predsednika vlade Benjamina Netanjahuja je sporočil, da se bo v prihodnjih urah sestal z najvišjimi varnostnimi uradniki, mobilizirani pa so bili tudi rezervisti.

"V zadnji uri je teroristična organizacija Hamas začela množično streljati rakete z območja Gaze na izraelsko ozemlje, teroristi pa so se na izraelsko ozemlje infiltrirali na več različnih lokacijah. Civilisti na južnem in osrednjem območju morajo ostati ob zakloniščih, na območju okoli Gaze pa v zakloniščih," so sporočile izraelske sile.

Vojaški poveljnik Hamasa je zgodaj zjutraj na videoposnetku pozval k splošni vstaji proti Izraelu. "Če imate orožje, ga vzemite. Zdaj je čas, da ga uporabite, danes se začenja najboljša in najbolj častna zgodovina," je pozval. Arabsko in islamsko ljudstvo je pozval, naj pridejo in "osvobodijo mošejo al Aksa" v Jeruzalemu.

Palestinske militantne skupine so se infiltrirale v južni del izraelskega kibuca Beeri, prav tako v kraj Netiv HaAsara, kjer naj bi celo držali talce, vstopili so v državo tudi na jugu, severozahodno od puščave Negev.