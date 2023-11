Vodja Hamasa: Smo blizu premirja z Izraelom

Vodja skrajnega palestinskega gibanja Hamas Ismail Hanije je po več tednih pogajanj, v katerih posreduje Katar, nakazal skorajšnji dogovor z Izraelom. "Smo blizu dogovora o premirju," je sporočil v izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije. Med drugim naj bi se obetala tudi izpustitev talcev. Palestinski mediji danes poročajo o izraelskih napadih na begunsko taborišče Nuseirat v Gazi, v katerih naj bi bilo ubitih najmanj 15 ljudi.

Pogajanja med stranema, ki sta od začetka oktobra vpeti v vnovičen krog nasilja in spopadov, že več tednov potekajo pod okriljem Katarja, kjer ima Hamas svoj politični urad in kjer Hanije tudi biva. Osredotočena so na iskanje dogovora, ki bi omogočil izpustitev približno 240 talcev, ki so jih 7. oktobra zajeli pripadniki Hamasa. V zadnjih dneh se je zvrstilo več optimističnih napovedi glede pogovorov. Katarski premier Mohamed bin Abdulrahman bin Jasim Al Tani je denimo že v nedeljo dejal, da glede dogovora, po katerem bi v zameno za izpustitev nekaj talcev uvedli začasno prekinitev ognja, ostaja nerešenih le še nekaj "manjših" tehničnih vprašanj.

icon-expand Uničenje v Gazi FOTO: AP

Hanije je sedaj sporočil, da je njegova skupina "podala svoj odgovor bratom v Katarju in posrednikom in smo blizu dogovora o premirju". Francoska tiskovna agencija AFP navaja tudi besede drugih virov iz Hamasa, pa tudi Islamskega džihada, še ene islamistične skupine, ki je sodelovala v napadih 7. oktobra, da so pristali na pogoje za prekinitev ognja. Podrobnosti niso znane in Izrael se za zdaj še ni odzval. Med drugim naj bi v skladu z dogovorom uvedli petdnevno prekinitev ognja in izpustili od 50 do 100 zajetih civilistov. V zameno pa bi Izrael iz svojih zaporov osvobodil okrog 300 Palestincev. Sporazum naj bi omogočil prihod do 300 tovornjakov hrane in zdravstvene opreme v Gazo.