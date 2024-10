Izraelska vojska objavila zadnji posnetek domnevno živega Sinvarja

Izraelske sile so Sinvarja iskale več kot leto dni in ga na koncu, očitno po naključju ob patrulji na jugu Gaze, tudi našle. 61-letni Sinvar naj bi se večino časa sicer skrival v podzemnih predorih pod Gazo, vedno pa naj bi bil obdan še s telesnimi stražarji in talci, ki jih je uporabljal kot živi ščit.

Po objavi novice, da je med žrtvami spopada na jugu Gaze Sinvar, so se na spletu pojavile tudi nazorne fotografije domnevnega trupla Sinvarja, ki je očitno utrpel hude poškodbe glave.

Dan po napadu prepoznali truplo

Po navedbah izraelske vojske, so se njihove sile na jugu Gaze v sredo med patruljo spopadle s tremi borci, vse so ubili. Spopad ni bil deležen širše pozornosti, na kraj pa so se vrnili v četrtek in ob pregledu trupel ugotovili, da eno truplo najverjetneje pripada prvemu možu Hamasa. Za potrditev identitete so v DNK analizo poslali del njegovega prsta.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je priznal, da vojaki niso vedeli, da se Sinvar nahaja v zgradbi. Vojaki so namreč zasledili te moške, ki so tekli od hiše do hiše, nato so jih napadli, zato so se moški razšli. Kot navaja izraelska vojska, je Sinvar stekel v eno od stavb, kjer so ga nato opazili z brezpilotnim letalom.

Zakaj se je Sinvar po Gazi premikal brez zaščite, ni znano. Predvidevajo, da se je najverjetneje želel premakniti neopaženo oziroma da je izgubil telesne stražarje, poroča BBC.