Vodja Hezbolaha: Za vojno v Gazi stojijo ZDA, Izrael je izvršilno orodje

"Najprej izrekam najgloblje sožalje družinam padlih tukaj v Libanonu, hkrati pa vam čestitam, saj so vaši bližnji pokojni dosegli čast, da so zdaj mučeniki," je, kot poroča Al Jazeera, uvodoma dejal Nasralah. "To je bitka na človeški, etični in verski ravni."

"Razmere v Palestini so bile v zadnjih letih izredno težke, zlasti s to ekstremistično, neumno in divjo vlado," je nadaljeval Nasralah. Hezbolah, ki ga tako kot Hamas določene države uvrščajo na seznam terorističnih organizacij, je največja politična in vojaška sila v Libanonu, navaja BBC. To pomeni, da je velika teža na njihovih odločitvah, zato so danes mnogi nestrpno čakali na Nasralahov govor. Predvajan je bil po vsej državi, že ves teden pa so javnost obveščali, da gre za pomemben dogodek.

Kot je dejal, je bil ta dogodek nujno potreben, da bi pretresel uzurpatorsko entiteto in njene podpornike v Washingtonu in Londonu. "Odločitev o veliki operaciji Al Aksa je bila sprejeta in izvedena 100-odstotno palestinsko."

Nasralah ni pozdravil le gibanja Hamas ter libanonskih borcev, temveč tudi "močne in pogumne iraške in jemenske borce, ki zdaj sodelujejo v tej sveti vojni". Gre za iraške šiitske milice, ki so v konfliktu z ameriškimi silami v Siriji in Iraku, ter za jemenske Hutije, ki so se spopadu pridružili z napadi z droni na Izrael.

Mnogi v Libanonu še niso pozabili na uničujočo večmesečno vojno, ki jo je Hezbolah leta 2006 vodil proti Izraelu, in zdaj jih skrbi, da bo skupina državo znova potegnila v spopad, navaja BBC. Eden od ciljev Hezbolaha je namreč uničenje Izraela, skupina pa ima tudi močan in arzenal orožja in vojakov, ki vključuje več deset tisoč dobro izurjenih borcev in okoli 150.000 najrazličnejših raket, ki jih večinoma dobavlja Iran. Že na začetku je sicer izraelski premier Benjamin Netanjahu obljubil "nepredstavljiv odgovor", če bo Hezbolah odprl drugo fronto v konfliktu. Odzvale so se tudi ZDA, ki naj bi Izrael pozvale, naj ne začenja napada na skupino, a so v Sredozemlje poslale dve letalonosilki, da bi preprečili širjenje konflikta.

Nasralah je omenil, da ima konflikt strateške in eksistenčne posledice ter bo vplival na sedanjost in prihodnost Izraela. "Nič se ni niti začelo, države po vsem svetu pa pošiljajo svoje predsednike, ministre, generale, arzenale in milijarde v podporo tej nezakoniti entiteti."

Izraelski odziv na napad Hamasa je označil za eno največjih napak, češ da si Izrael zastavlja cilje, ki jih ne bo mogel doseči. Ob tem je poudaril, da izraelskim silam "že ves mesec ni uspelo doseči niti enega vojaškega uspeha", poroča katarska televizija Al Jazeera.

V svojem govoru sicer Nasralah ni nakazal, kaj namerava Hezbolah storiti v prihodnje, vendar je jasno predstavil dva cilja: prvi je ustaviti vojno v Gazi, drugi pa je, da Hamas v vojni zmaga.