'Z Iranom smo primorani odgovoriti Izraelu ne glede na posledice'

Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, Hasan Nasrala, je dejal, da sta njegova skupina in Iran dolžna odgovoriti Izraelu po uboju političnega vodje palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije in visokega poveljnika Hezbolaha Fuada Šukra, ne glede na posledice.

Nasrala je v televizijskem nagovoru dejal, da se je Iran po smrti vodje Hamasa "dolžan odzvati, sovražnik pa čaka v velikem strahu". Dodal je, da se bo Hezbolah odzval "sam ali v okviru enotnega odziva celotne osi" odpora v regiji, ki jo podpira Iran, "ne glede na posledice".

Pogreb Fuada Šukrja, enega najvišjih poveljnikov libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah FOTO: AP icon-expand

V izraelskem zračnem napadu na južno predmestje Bejruta je bil minuli torek ubit najvišji vojaški poveljnik Hezbolaha Šukr. Dan kasneje je bil v Teheranu ubit politični vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Hanija. Iran za uboj krivi Izrael, čeprav se slednji uradno na atentat ni odzval. Iran in njegovi zavezniki so zagrozili Izraelu s povračilnimi ukrepi, zaradi česar obstaja bojazen izbruha širšega konflikta v regiji. Nasrala je čakanje Izraela na povračilni napad označil za "del kazni". "Naš odgovor prihaja," je dejal v nagovoru, ki so ga prenašali v živo, in dodal, da bo ta odgovor "močan in učinkovit".

Razmere na Bližnjem vzhodu so se zaostrile po uboju političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov šiitskega gibanja Hezbolah Fuada Šukra v Bejrutu. Iran in njegovi zavezniki, vključno s Hezbolahom, so zagrozili z odzivom. Teheran vztraja, da ne želi stopnjevati napetosti v regiji, a meni, da je kaznovanje Izraela nujno za preprečevanje nadaljnje nestabilnosti.