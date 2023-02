Vodja hrvaških reševalcev: Blizu nas so streljali, razmere so težke

Na teren so, kot je povedal, prišli dobro opremljeni in samooskrbni, zato jim nič ne manjka. Turške oblasti zaloge hrane, vode, oblačila in ostale potrebščine puščajo na ulicah, tako da si vsak vzame, kar potrebuje.

V mestu je izropano vse, kar se je dalo izropati, pripoveduje. "Tarča so predvsem trgovine in lekarne. Vse so uničene in prazne. Nič ne deluje, zato je nemogoče kaj kupiti. Poseben problem predstavlja oskrba z gorivom, saj v mestu in okolici ne deluje niti ena bencinska črpalka," je dodal Badovinac.

"Težko je delati brez spremstva policije ali vojske. V neposredni bližini ene od naših ekip je v soboto prišlo do spopada med dvema večjima skupinama domačinov, zaslišali so se streli, na koncu pa se je vmešala vojska," za hrvaške medije pripoveduje poveljnik intervencijske ekipe hrvaške civilne zaščite Siniša Badovinac .

Nekatere države, med drugim Nemčija in Avstrija, so se v soboto iz varnostnih razlogov odločile umakniti svoje ekipe in ustaviti reševanje v Hatayu. Nemška zvezna agencija za tehnično pomoč in humanitarna organizacija I.S.A.R Germany sta sporočili, da se varnostne razmere slabšajo iz ure v uro, zato njihove ekipe do nadaljnjega ostajajo v skupni bazi v mestu Kirikhan.

Badovinac je še dodal, da so v teh dneh prešli v t.i. peto in zadnjo fazo reševanja, ko sledi čiščenje terena in odstranjevanje trupel. V soboto so preiskali osem lokacij s psi in napravami, živih oseb niso več našli. "Potrebe po našem delu ni več, saj gre zdaj za proces, ki bo trajal več mesecev, izvajale pa ga bodo turške enote in podjetja. Sem in tja se še zgodi, da se slišijo glasovi iz ruševin, zato se na teh lokacijah reševalci vrnejo v drugo fazo - reševanja -, a preživelih skorajda ni več, z vsakim dnem pa se možnosti zmanjšujejo," še zaključi Badovinac.