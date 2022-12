Vodja IS se je razstrelil, ko je ugotovil, da je obkoljen

Svobodna sirska vojska je bila nekaj časa deležna podpore Zahoda in zalivskih držav, dokler niso leta 2018 te podpore umaknili. So pa borci ostali na območju v skladu z dogovorom, po katerem so predali težko orožje.

"Vodja in spremljevalec sta se razstrelila s samomorilskimi pasovi, potem ko je našim borcem uspelo vdreti v njihovo skrivališče," je dejal Salem al Horani , prebivalec Jasema in nekdanji borec, ki je sodeloval pri obleganju treh hiš, kjer so odkrili celico IS.

Al Kuraši je oktobra umrl v operaciji, ki jo je izvedla uporniška Svobodna sirska vojska v Jasemu na severozahodu države, poroča SkyNews, ki navaja ameriške vojaške vire. IS je medtem že imenovala novega vodjo. Teroristična skupina, ki je nekoč obvladovala dele ozemlja v Siriji in Iraku, je sicer močno oslabljena, a še vedno izvaja občasne napade.

Tiskovni predstavnik IS je sicer dejal, da je njihov vodja "umrl v boju proti božjim sovražnikom". Novi vodja Islamske države je postal Abu al Husein al Huseini al Kuraši, je še sporočil tiskovni predstavnik. Priimek Kuraši je sicer povezan s plemenom preroka Mohameda, iz katerega morajo izhajati vsi voditelji Islamske države.

Kot je znano, je IS vzniknila iz kaosa državljanske vojne v Iraku in se leta 2014 razširila na velika območja Iraka in Sirije. Bila je zloglasna zaradi brutalne vladavine, med katero je na grozljive načine usmrtila na tisoče ljudi, delovala je tudi kot sponzor terorističnih napadov po vsem svetu.

Nekdanji voditelj Abu Bakr al Bagdadi je iz mošeje v mestu Mosul na severu Iraka razglasil islamski kalifat in se razglasil za kalifa vseh muslimanov. Vendar se je njegova vladavina v Iraku končala leta 2017, v Siriji pa dve leti pozneje.

Toda skupina in njene podružnice še naprej izvajajo smrtonosne napade, tarča je predvsem ozemlje, ki ga je skupina na višku moči razglasila kot del svojega kalifata. V začetku tega meseca so skrajneži IS napadli položaj iraške vojske v severozahodni provinci Kirkuk in ubili štiri vojake. Ta teden je eksplozija bombe odjeknila v šoli v severnem Afganistanu, pri čemer je bilo po navedbah talibanskega uradnika ubitih najmanj 10 učencev. Sum je padel na afganistansko podružnico IS, ki krepi nasilje – odkar so talibani prevzeli oblast.