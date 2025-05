Vodja izraelske opozicije: Razumna država ne ubija dojenčkov za hobi

Izraelsko javnost so razburile izjave Jairja Golana, upokojenega generalmajorja in vodje opozicije, ki je ostro kritiziral vojno v Gazi. Pobijanje civilistov in dojenčkov je označil za nesprejemljiva dejanja in nekaj, kar razumna država ne počne. Premier Netanjahu je njegove kritike označil za "hujskanje proti junaškim vojakom in državi Izrael". A Golan se je na to odzval rekoč, da so bili njegovi komentarji usmerjeni izključno proti vladi in ne proti vojakom.