Tujina

Vodja kabineta priznala: Trump preganja politične nasprotnike

Washington, 17. 12. 2025 06.00

Avtor:
STA L.M.
Susie Wiles

Vodja kabineta predsednika ZDA Susie Wiles je v intervjuju za revijo Vanity Fair priznala, da Donald Trump prek pravosodnega ministrstva preganja svoje politične nasprotnike. Razkrila je tudi več iz ozadja delovanja vlade. V odzivu na objavo svojih izjav jih ni zanikala, vendar je zatrdila, da so bile vzete iz konteksta.

Susie Wiles je kritizirala pravosodno ministrico Pam Bondi glede obravnave afere z dosjeji pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina in zagotovila, da bo Donald Trump nadaljeval napade na čolne v Karibih, dokler se predsednik Venezuele Nicolas Maduro ne bo vdal.

Obnašanje predsednika je primerjala z obnašanjem kroničnega alkoholika, ki meni, da ni ničesar, česar ne bi zmogel storiti. Trump ne uživa alkohola in nobenega dokaza ni, ki bi kazal nasprotno.

Dodala je, da Trump ni tako jezen ali temperamenten, kot se pogosto navaja, čeprav je potrdila njegovo neusmiljenost in odločnost, da se maščuje tistim, ki jih šteje za svoje politične sovražnike.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Priznala je, da sta imela s Trumpom ohlapen dogovor, da bo izvajal kampanjo maščevanja političnim nasprotnikom le prvih 90 dni na položaju. "Povedal mi je, da meri na ljudi, ki so ga preganjali. V nekaterih primerih lahko to deluje kot maščevanje, ampak kdo mu lahko to očita? Jaz mu ne morem," je dejala.

Na vprašanje o Epsteinu je Wiles odgovorila, da ni posebej pozorno spremljala, ali so vsi ti "bogati, pomembni moški odšli na tisti grd otok in storili neoprostljive stvari mladim dekletom". Zagotovila je, da v dosjejih, ki jih mora pravosodno ministrstvo objaviti do petka, ni nič groznega o Trumpu.

V intervjuju je Wiles med drugim podpredsednika ZDA JD Vancea opredelila kot ustvarjalca teorij zarot, njegovo preobrazbo iz Trumpovega kritika v privrženca pa kot nenačelno in politično, ker je potreboval podporo med kandidaturo za senat.

Susie Wiles
Susie Wiles
FOTO: AP

Milijarderja Elona Muska je opredelila kot odvisnika od mamila ketamina in zelo čudnega človeka, čigar dejanja niso vedno racionalna. Vodjo urada za proračun Russa Voighta pa je označila kot popolnega desničarskega gorečneža.

Povedala je, da je Trumpu svetovala, naj ne pomilosti njegovih privržencev, ki so 6. januarja 2021 napadli zvezni kongres, prav tako neuspešno ga je prepričevala, naj ne uvede carin. Tudi glede preganjanja nezakonitih priseljencev se je zavzela za bolj preudarno in usmerjeno politiko. Vendar pa se je z vsemi odločitvami na koncu strinjala.

Po objavi intervjuja je Wiles sporočila, da gre za neiskreno oblikovan napad nanjo in na najboljšega predsednika, osebje Bele hiše in kabinet v zgodovini. "Pomemben kontekst je bil prezrt, veliko tega, kar sem skupaj z drugimi povedala o ekipi in predsedniku, pa je bilo izpuščeno iz članka. Domnevam, da z namenom, da se o predsedniku in naši ekipi ustvari izjemno kaotična in negativna podoba," je sporočila in zatrdila, da je Trump v 11 mesecih dosegel več kot kateri koli predsednik v osmih letih.

Kremelj: Sodelovanje Evrope bi oviralo pogovore o Ukrajini

