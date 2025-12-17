Vodja kabineta priznala: Trump preganja politične nasprotnike

Susie Wiles je kritizirala pravosodno ministrico Pam Bondi glede obravnave afere z dosjeji pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina in zagotovila, da bo Donald Trump nadaljeval napade na čolne v Karibih, dokler se predsednik Venezuele Nicolas Maduro ne bo vdal. Obnašanje predsednika je primerjala z obnašanjem kroničnega alkoholika, ki meni, da ni ničesar, česar ne bi zmogel storiti. Trump ne uživa alkohola in nobenega dokaza ni, ki bi kazal nasprotno. Dodala je, da Trump ni tako jezen ali temperamenten, kot se pogosto navaja, čeprav je potrdila njegovo neusmiljenost in odločnost, da se maščuje tistim, ki jih šteje za svoje politične sovražnike.

Donald Trump FOTO: AP

Priznala je, da sta imela s Trumpom ohlapen dogovor, da bo izvajal kampanjo maščevanja političnim nasprotnikom le prvih 90 dni na položaju. "Povedal mi je, da meri na ljudi, ki so ga preganjali. V nekaterih primerih lahko to deluje kot maščevanje, ampak kdo mu lahko to očita? Jaz mu ne morem," je dejala. Na vprašanje o Epsteinu je Wiles odgovorila, da ni posebej pozorno spremljala, ali so vsi ti "bogati, pomembni moški odšli na tisti grd otok in storili neoprostljive stvari mladim dekletom". Zagotovila je, da v dosjejih, ki jih mora pravosodno ministrstvo objaviti do petka, ni nič groznega o Trumpu. V intervjuju je Wiles med drugim podpredsednika ZDA JD Vancea opredelila kot ustvarjalca teorij zarot, njegovo preobrazbo iz Trumpovega kritika v privrženca pa kot nenačelno in politično, ker je potreboval podporo med kandidaturo za senat.

Susie Wiles FOTO: AP