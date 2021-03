Vodja kabineta bivšega malteškega premierja obsojen korupcije

Schembrija so preiskovali zaradi suma prejemanja podkupnin pri prodaji malteških potnih listov in podkupnine direktorju podjetja, kateremu je prodal več milijonov vreden tiskarski stroj.

Tožilci so v soboto na sodišču povedali, da je tudi ponarejal dokumente in lažno pričal. Schembri, ki je vodil urad premierja Muscata med letoma 2013 in 2019, je v soboto na sodišču zanikal vse obtožbe. Sodišče mu ni odobrilo varščine in mu je zamrznilo premoženje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Schembri je eden od skupno 11 obtoženih za podobna kazniva dejanja, ki so se v soboto vsi izrekli za nedolžne. Med obtoženimi so tudi njegov oče, poslovni partner in finančni svetovalci. Obtožnice so dvignili tudi proti 20 podjetjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.