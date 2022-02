Vodja komuniciranja o Johnsonu: Ni popoln klovn

Harri je za valižansko spletno stran povedal, da njegov novi šef "ni popoln klovn, in da je zelo všečen lik".

Po nekaj verzih pesmi in nekaj smeha naj bi sicer"sedela in resno razpravljala o tem, kako spraviti vlado nazaj na pravo pot in kako naprej", poroča BBC.

Dodal je: "90 odstotkov najine razprave je bilo zelo resne, vendar rad tudi zabava. Ni hudič, kot so ga nekateri napačno označili."

Johnson se je znašel pod velikim pritiskom svoje stranke, pozivali so ga celo k odstopu, potem ko je prišlo na dan, kako so se na Downing Streetu zabavali med zaporami zaradi covida-19.

Johnsonu so očitali neuspešno vodenje, zaradi česar je premier obljubil kadrovske spremembe. Harri je eden prvih novih imenovanj, s katerimi bodo zapolnili izpraznjena mesta.

Na vprašanje o pretresih okoli njega Johnson sicer pravi, da je cilj jasen: "Vsi na številki 10 in ministrstvo za finance sodelujejo v harmoniji, da bi se spopadli z velikimi težavami, s katerimi se sooča država."

Toda kritiki menijo, da par kadrovskih menjav pač ni rešitev, in da se ne bo nič spremenilo, dokler se ne bo spremenila oseba na vrhu, saj da "vse poti vodijo do premierja". Vsi pretresi pa naj bi "prizadeli zaupanje ljudi v politični proces".

Zaradi Harrijevega slikovitega opisa novega šefa so sicer nekateri hitro privzdignili obrvi. A nekaj analitikov meni, da je to po drugi strani oseba, ki Borisa Johnsona pozna že desetletja, ki spoštuje, kar poskuša narediti v vladi, in pozna njegove prednosti in slabosti od blizu ter veliko bolje kot večina.

"Boris je vedno podcenjeval, kako pomembno je imeti fantastično ekipo okoli sebe," je Harri nedavno povedal za BBC-jev podcast Newscast. Kmalu za tem je tudi sam postal del te ekipe.

Harri je nekdanji novinar, ki je lani zapustil GB News, potem ko je bil suspendiran, ker je pokleknil med razpravo o rasizmu do angleških temnopoltih nogometašev.

Laburisti so sicer sprožili vprašanja o zaposlitvi Harrija, potem ko se je izkazalo, da je delal tudi s kitajskim tehnološkim podjetjem Huawei. Številne zahodne države, vključno z Združenim kraljestvom, namreč odstranjujejo Huaweijevo opremo iz svojih telekomunikacijskih omrežij zaradi varnostnega tveganja, ki naj bi ga predstavljalo podjetje, ki je tesno povezano s kitajsko vladajočo komunistično stranko. Njegov nov delodajalec meni, da so dvomi neutemeljeni.