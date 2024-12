Vodja korejske vladajoče stranke pozval k odstavitvi predsednika države

Yoon je v torek z razglasitvijo vojnega stanja začasno ukinil civilno pravo. Na strehi parlamenta so pristali helikopterji, medtem ko je skoraj 300 vojakov skušalo stavbo zavarovati. Preobrat se je zgodil, ko so se poslanci prebili v parlament mimo vojakov, pri čemer so jim pomagali uslužbenci parlamenta tudi z gasilnimi aparati, in uspeli izglasovati preklic vojnega stanja, medtem ko je pred parlamentom protestiralo več tisoč ljudi.

Predsednikova odstavitev je po besedah Dong-hoona pomembna, saj Yoon ni priznal zgrešenosti svoje odločitve in ni ukrepal proti pripadnikom vojske, ki so nezakonito posredovali po razglasitvi vojnega stanja.

Tudi opozicijski poslanec Jo Seung-lae je navedel, da posnetki varnostnih kamer kažejo, da so vojaki poskušali aretirati vodjo opozicije Lee Jae-myunga, predsednika parlamenta Woo Won-shika in predsednikovega strankarskega kolega, vodjo stranke PPP.