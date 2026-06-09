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Vodja madžarskega protikorupcijskega organa obtožen zlorabe položaja

Budimpešta, 09. 06. 2026 16.37 pred 15 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA
Ferenc Biro

Madžarski tožilci so vložili obtožnico proti vodji državnega protikorupcijskega organa Ferencu Biru zaradi domnevne zlorabe položaja in poneverbe. Biro, ki obtožbe zanika, pa je pozval k preiskavi visokih uradnikov v vladi nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbana zaradi več milijard evrov manjkajočih evropskih sredstev.

Tožilci Ferencu Biru, vodji Urada za integriteto, ki spremlja pravilno porabo sredstev EU, očitajo zlorabo položaja, ponarejanje javnih listin in poneverbo, ki je uradu povzročila finančno škodo v višini 400.000 evrov.

Urad za integriteto je neodvisen javni organ, ustanovljen leta 2022 v okviru reform, ki jih je zahtevala EU. Imel naj bi razširjena pravna pooblastila v skladu z novimi reformami, o katerih se je nova vlada Petra Magyarja dogovorila z Brusljem v zameno za sprostitev več milijard evrov zamrznjenih sredstev.

Biro, ki je na čelu organa od njegove ustanovitve, je dolgo časa opozarjal, da urad nima "ustreznih orodij in pooblastil" za opravljanje svojih nalog. Do obtožnice proti njemu prihaja le dva dni po tem, ko je Orbanovo vlado obtožil, da je pritiskala nanj in ga ovirala pri delu.

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Preiskovalci so sicer Bira in njegovo ženo kot osumljenca zaslišali že januarja lani, potem ko so preiskali pisarne Urada za integriteto. Biro je takrat zanikal obtožbe o poneverbi in zlorabi položaja ter jih označil za politično motivirane.

Tožilstvo je zdaj proti njemu uradno vložilo obtožnico. Ta vključuje obtožbe o najemu luksuznega avtomobila za njegovo ženo prek urada, nezakonito omejevanje pooblastil njegovih namestnikov in najem svetovalnega podjetja s sedežem v Bruslju, čeprav naj za to ne bi imel pooblastila.

Biro je v pogovoru za bruseljski spletni medij Politico, objavljen v ponedeljek, pozval k preiskavi sistemske poneverbe milijard evrov evropskih sredstev, za katero naj bi stali visoki uradniki v krogu nekdanjega premierja Orbana.

Kot je dejal, bi lahko te kazensko preganjali zaradi njihove vpletenosti v domnevno shemo sistematične goljufije evropskih davkoplačevalcev med 16-letno Orbanovo vladavino, pri čemer je njegova ekipa odkrila "številne primere kaznivih dejanj", ki naj bi Madžarsko stali najmanj 186 milijard evrov.

Magyar, ki je maja prisegel po prepričljivi zmagi na aprilskih parlamentarnih volitvah, je svojega predhodnika večkrat obtožil korupcije.

Ob obisku Bruslja prejšnji mesec sta s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev, namenjenih Madžarski. Budimpešta se je v zameno za sprostitev zamrznjenih sredstev zavezala k izvedbi reform in naložb.

ferenc biro madžarska zloraba položaj
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KOMENTARJI1

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Razumnež
09. 06. 2026 18.35
Jap.... Ko se oblast zamenja padajo okostnjaki iz omar.... Komaj čakam da se to zgodi tudi pri nas.
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