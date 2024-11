Vodja MI6: 'Še nikoli nisem videl bolj nevarnega sveta'

Sir Richard Moore je prepričan, da se Rusija ne bo ustavila na ukrajinskih mejah, vse skupaj pa bo tudi vzpodbudilo države kot so Kitajska, Severna Koreja in Iran, da prestopijo trenutne rdeče črte.

"Naša varnost - britanska, francoska, evropska in čezatlantska - bo ogrožena. Stroški podpore Ukrajini so dobro znani, vendar bi bili stroški, če tega ne storimo, neskončno višji."

Sir Richard je tudi ponovno izpostavil nevarnost, ki jo predstavljajo ruske sabotažne operacije po Evropi, in še bolj zaostril retoriko glede na prejšnje javne izjave septembra skupaj z vodjo Cie, ko je dejavnost označil za "nepremišljeno" in "divjo".

Tokrat je dejal: "Pred kratkim smo odkrili osupljivo nepremišljeno kampanjo ruske sabotaže v Evropi, in to ob tem, ko se Putin in njegovi privrženci zatekajo k rožljanju z jedrskim orožjem, da bi sejali strah pred posledicami pomoči Ukrajini. Takšna dejavnost in retorika sta nevarni in več kot neodgovorni."