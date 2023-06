Vodja mrtvašnice na Harvardu prodajal človeške posmrtne ostanke

Vodja mrtvašnice harvardske medicinske fakultete in trije pomočniki so obtoženi nakupa in prodaje človeških posmrtnih ostankov. Od trupel, ki so bila podarjena medicinski fakulteti univerze Harvard v znanstvene namene, naj bi vzeli glavo, možgane, kožo in kosti ter jih prodajali na spletu od leta 2018 do 2021.

Tožilci trdijo, da je Cedric Lodge svoj položaj vodje na Medicinski fakulteti Harvard izkoristil za razkosavanje trupel, darovanih za medicinske raziskave. Študenti Harvarda namreč uporabljajo podarjena trupla za študij in vadbo medicinskih postopkov. Ko šola konča z uporabo trupel, jih pogosto upepelijo in posmrtne ostanke vrnejo njihovim družinam ali pokopljejo na univerzitetnem medicinskem pokopališču, navaja obtožnica. Lodge in njegova žena sta obtožena, da sta pridobivala, prodajala in pošiljala dele teles iz teh darovanih trupel, poroča BBC. Če bodo obsojeni, jim grozi do 15 let zapora.

"Včasih je Cedric Lodge dovolil drugim, da so vstopili v mrtvašnico harvardske medicinske fakultete in pregledali trupla ter izbrali, kaj naj kupijo," je navedeno v izjavi ameriškega tožilstva. V bolj ustaljeni praksi je Lodge truplom vzel glave, možgane, kožo in kosti ter jih nato prodajal na spletu. Po navedbah tožilstva so bili obtoženci del nacionalne mreže ljudi, ki so kupovali in prodajali posmrtne ostanke, ukradene iz šole in mrtvašnice v Arkansasu. V slednjem je namreč prav tako bila obtožena še šesta oseba, ki je bila osumljena kraje delov teles iz mrtvašnice.

icon-expand Medicinska fakulteta na Harvardu FOTO: Shutterstock